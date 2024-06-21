Польша – Австрия: борьба за первые очки на Евро-2024 и гол Левандовского

В пятницу, 21 июня, в рамках группы D сыграют Польша и Австрия. Обе сборные проиграли стартовые матчи Евро-2024, поэтому сразятся друг с другом за первые очки – терять нечего.

Австрия никогда не обыгрывала Польшу, но сделает это на Евро-2024

Букмекеры в этом матче фаворитом выставили Австрию. При этом поляки ни разу не проигрывали в очных встречах, а австрийцы уже 16 лет не забивали в ворота Польши. Однако после прихода Ральфа Рангника Австрия стала показывать добротный футбол, а к Евро-2024 и вовсе подходила с беспроигрышной серией из 7 матчей. Победа австрийцев идет за 2.06.

Последние 2 очные встречи состоялись в 2019-м в рамках отборочного цикла Евро-2020. Оба матча получились скучными: в первом Польша еле дожала Австрию (1-0), во втором сборные скатали ничью (0:0). На тотал меньше 2,5 голов предлагается коэффициент 1.88.

Игроки обеих сборных довольно часто видят перед собой желтые карточки. На отрезке из 9 последних официальных матчей поляки получали в среднем 2 предупреждения, австрийцы – 2,8. Плюс ко всему, в первом туре Евро-2024 Австрия заработала больше всех желтых карточек – 5. Логично рассмотреть индивидуальный тотал желтых карточек Австрии больше 1,5 за 1.67.

Гол Левандовского и уйма аутов

Для фанатов статистики предлагается вариант с аутами. Австрийцы много прессингуют, поляки также используют ситуативный прессинг, часто играют на флангах, поэтому в их играх хватает вбросов из-за боковой. В стартовых матчах с участием Польши было 42 вброса, с участием Австрии – 41. В очной встрече ожидается интенсивная игра, что приведет к частым аутам. Тотал больше 43,5 аутов оценивается в 2.00.

Лучший бомбардир в истории Польши Роберт Левандовски пропустил первый матч с Нидерландами из-за травмы. Ожидается, что форвард появится в игре с Австрией. Вопрос в том, в какой состоянии будет игрок. Однако поляки в любом случае верят в своего капитана, поэтому почему бы не рискнуть и поставить на гол Левандовского за 2.80?

В рейтинге ФИФА сборные находятся рядом: поляки располагаются на 26-й строчке, австрийцы – на 24-м. Учитывая 2 последних очных матча, которые получились совсем неинтересными, вероятно, что и на Евро команды не покажут что-то увлекательное. Тут можно рассмотреть «низовую» ничью даже спрогнозировать точный счет. 0:0 котируется за 10.5, 1:1 – более вероятный исход за 5.90.

Прогноз Александра Дорского – Австрия и Польша пробьют тотал фолов в 24,5

В первом туре Австрия предстала ровно такой, какой мы ее и думали увидеть: пытающийся интенсивно прессинговать почти на всех участках поля. В итоге австрийцы стали самой отбирающей командой первого тура (27), а также самой фолящей (18).

Конечно, во втором туре у Рангника менее статусный соперник, но и против Франции Австрия не играла только в агрессивное давление (51,9% владения). Скорее всего, против Польши мяча будет побольше, но и от высокого прессинга Австрия не откажется.

Матч обслужит турок Халил Мерер, который в первом туре зафиксировал 24 фола в матче Бельгия – Словакия. Думаю, Польша и Австрия пробьют эту планку, поэтому поставлю на тотал фолов больше 24,5 (2.08).

Пять последних матчей

● Польша – Австрия 0:0

● Австрия – Польша 0:1

● Австрия – Польша 1:1

● Польша – Австрия 3:2

● Австрия – Польша 1:3

Матч состоится 21 июня в 19:00 мск.

Ставки на Спортсе

Фото: IMAGO/Revierfoto/Global Look Press ; Gettyimages.ru /Alex Livesey