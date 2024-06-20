Испания – Италия: обмен голами и Ямаль в поиске нового рекорда

В четверг, 20 июня, нет вопросов с главным матчем дня – Испания встретится с Италией. Обе сборные стартовали с побед. Ничья поможет вдвоем спокойно выйти в плей-офф.

Испания показала вдохновенную игру, но будет ли стабильность?

«Красная фурия» в первом туре – точно в тройке лучших сборных по качеству футбола. Испания победила не Шотландию или Албанию, а относительно грозную Хорватию – сборную из первой десятки рейтинга ФИФА.

Главный тренер Луис де ла Фуэнте сломал безумную серию сборной по победам в контексте владения мячом. Впервые за шестнадцать лет Испания проиграла по общему проценту, но разочарованных нет. Атака «Красной фурии» в последних матчах впечатляет: шестнадцать голов на дистанции в четыре игры.

Италия идет в сторону низкого тотала, но без стабильности

Италия выиграла первый матч у Албании в тяжелой борьбе. В концовке потребовалось и спасение от Доннаруммы. В последних семи играх у Италии нет матчей на тотал больше 3.5. Италия старается контролировать соперников и очень мало пропускает. Именно после квалификации итальянские вратари только два раза доставали мяч из сетки.

Факторы в пользу мирного исхода

Испания и Италия очень часто играют между собой. С 2011 года наберется десять матчей. Есть очевидный тренд в пользу обмена забитыми мячами: в шести встречах только раз такое пари не прошло.

По турнирной ситуации ничья гарантирует грандам выход в плей-офф. Это может сказаться на зрелищности яркого по афише противостояния.

● Вполне можно ставить на ничью за 3.30, коэффициент еще может упасть ближе к матчу.

● Стоит довериться и закономерности на обмен голами. Коэффициент на это событие – 1.90.

● Ламин Ямаль уже побил несколько рекордов. Осталось стать самым юным автором гола в истории турнира. Судя по игре, все предпосылки для этого есть. Коэффициент 4.50 на забитый мяч.

Пять последних матчей

● 2023. Испания – Италия (2:1). ● 2021. Италия – Испания (1:2). ● 2021. Италия – Испания (1:1). ● 2017. Испания – Италия (3:0). ● 2016. Италия – Испания (1:1).

Ставки на Спортсе

Фото: Patryk Pindral/Global Look Press ; Gettyimages.ru /Claudio Villa