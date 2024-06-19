Хорваты и албанцы поиграли на коэффициентах: 8.50 сорвался, но прошел 17.00

Сборные Хорватии и Албании сыграли совсем не так, как предполагали букмекеры. Опровергли буквально все прогнозы, за исключением нашего : еще за пару минут до матча коэффициент на аутсайдера окреп на средней отметке 8.50, а на тотал меньше 2.5 было 1.85. Получились все расклады – в пустоту.

Сенсация была относительно близка – мог случиться исторический рекорд

Только недавно словаки выдали рекордную победу, согласно рейтингу ФИФА. Разница между ними и бельгийцами составляла 45 мест в таблице. А у Хорватии и Албании было 56 позиций.

По ходу встречи албанцы стали фаворитами игры в линии букмекера. Пик наступил на 73-й минуте. Можно было отметиться и поймать 2.07, чтобы потом загрустить.

Хорватия вообще была капризной дамой, спровоцировав все стадии: гнев из-за первого тайма, принятие во втором по коэффициенту на победу 4.59 на 73-й минуте, далее три минуты экстаза и почти победа за 1.02…

Развязка все же сыграла по двузначному коэффициенту

Второй гол Албании ошарашил всех любителей сенсаций. Не прошел ни аномальный живой коэффициент на Хорватию, ни красивый рекорд Албании, но напоследок залетел сценарий для ценителей ничьих – 17.00. Именно столько давали на мирный исход в преддверии финальной атаки предполагаемого аутсайдера.

Балканцы славно пошумели, но глобальные рекорды не потревожили. Албания за две игры уже перевыполнила ожидания от букмекеров. Для команды до турнира давали индивидуальный тотал по голам 2.5 за 1.85. Теперь уже есть минимум три и бонусный матч с Испанией, которой, возможно, уже ничего в третьем туре не будет нужно.

А у Хорватии свой ребус – в плей-офф пустит только победа над Италией, так как разница мячей испорчена в первом туре.

Ставки на Спортсе

Фото: IMAGO/Sebastian Rappold/Matthia, Sina Schuldt/dpa/Global Look Press