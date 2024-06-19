На Евро-2024 рекорд: сенсации такого масштаба еще не бывало

Грузия и Албания могут превзойти эту Словакию.

Новый ракурс на одну из главных сенсаций Евро-2024: оказывается, победа Словакии над Бельгией это самая большая в истории неожиданность, если сравнивать места команд в рейтинге ФИФА.

Между соперниками было 45 строк!

Неприятный рекорд двадцать лет удерживали французы, а в целом поражения фаворитов от сборных даже на два десятка мест в рейтинге ниже на Евро – редкость.

При 16 участниках команды с низких позиций не так часто до основного турнира доходили, хотя любопытные прецеденты бывали.

2004-й. Греция – Франция (33 места)

Греция пожизненно прописана в любой подборке с сенсациями, но в этой – уже не на первом месте.

В четвертьфинале Евро-2004 действующие чемпионы, занимавшие тогда вторую позицию в рейтинге ФИФА, уступили 0:1. Греция после титула совершила рывок на четырнадцатую строчку.

2016-й. Бельгия – Уэльс (24 места)

Как же на Евро и без промахов Ромелу Лукаку? В 2016-м у Бельгия было сразу двое в составе (Жордан играл на фланге обороны). Больше Лукаку – меньше проблем для соперников.

Уэльс начинал турнир в статусе 26-й команды мира, а Бельгия шла вплотную с лидером, но на поле все решила страшная связка игроков «Рединга» и «Бернли» – Сэм Воукс забил с передачи Криса Гантера. Обошлись даже без результативных действий Гарета Бэйла.

2016-й. Исландия – Англия (23 места)

Сборная Англии провалилась с вожаком Уэйном Руни и россыпью талантов – от Харри Кейна до Маркуса Рэшфорда, выскочившего тогда спасать страну от позора в 1/8 финала.

С годами история чуть потеряла магический отблеск: Исландия квалифицировалась на чемпионат мира, была в сильнейшей группе Лиги наций и несколько лет покусывала топовых соперников.

2004-й. Германия – Латвия (45 мест, ничья)

Матч не подходит под поражения фаворита, но слишком уж памятная игра в контексте разницы мест, да и ничья для Латвии была как победа.

Сенсационный прорыв на Евро (в формате 16 команд) выглядел уже чудом, но прибалты отстояли нули благодаря не только надежной игре голкипера Александра Колинько, но и другим легендам: например, Юрису Лайзансу и Игорю Степанову.

А могут ли обновить рекорд на Евро-2024?

Расширенный формат чемпионата Европы оставляет пространство для достижений.

На этом турнире выбор ценителей сенсаций – не только Грузия (75-я в рейтинге), но и Албания (66-я) со Словенией (57-я). Албания сыграет против Хорватии 19 июня. Разница в рейтинге – 56 позиций. А 26 июня внимание к матчу Грузии и Португалии (разница – 69 мест).

Верим в рекорд?

Ставки на Спортсе

Хорватия – Албания: стоит присмотреться к 8.20 на аутсайдера и победе хорватов по карточкам

Фото: Gettyimages.ru /Sandra Behne; Marc Schueler/Global Look Press