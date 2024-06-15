Польша – Нидерланды: успех оранжевого фаворита, мощный второй тайм, гол ван Дейка за 9.00

Третий день Евро откроют Польша и Нидерланды – они встретятся в Гамбурге на «Фолькспаркштадионе». Это первый матч в группе D – их соперники Австрия и Франция сыграют на день позже.

Голландцы выбрались на Евро со второго места в отборочной группе, опередив греков. Польша попала в последний момент и благодаря серии пенальти – одолев в финале стыков Уэльс.

Польша не побеждает Нидерланды очень давно – с 1979 года, с тех пор было 12 матчей, из которых она сыграла вничью пять и проиграла семь.

Расклады – в пользу голландцев, на победу коэффициент маловат

Поляки уверенно прошли последние восемь матчей до Евро, не проиграв в них – в прошлый раз они уступали в сентябре-2023 (Албании – 0:2). Но и голландцы хороши – в десяти последних играх восемь побед и две ничьих.

Нидерланды – фавориты матча: у них более мощный состав, даже несмотря на недавние потери из-за травм. К тому же в последнее время они регулярно добиваются нужного результата в матчах с командами ниже уровня. На победу – 1.56.

Вторые таймы голландцы в квалификации проводили увереннее – выиграли половину, проиграли лишь однажды. Даже в четырех товарищеских матчах в 2024-м – десять голов после перерыва и три – до. У поляков в отборе – по три выигранных и проигранных вторых тайма. На этот отрезок есть -0.25 за 1.58 на голландцев.

Учитывая проблемы поляков в атаке (не повезли Аркадиуша Милика, предполагается, что не сыграет Роберт Левандовски, повреждение у Кароля Свидерского), на их результативность рассчитывать непросто. 2.01 на сухой матч Нидерландов или 1.73 на «обе забьют – нет».

А если голландцы забьют совсем мало?

Вут Вегорст только что отличился в двух товарищеских матчах подряд. Его гол оценен в 3.20. При этом в обоих забивал и Вирджил ван Дейк тоже – а его забитый мяч котируется сразу в 9.00.

Голландцы – четвертая команда по среднему количеству угловых в квалификации (7,2). Польша не так уж далеко, но показатель заметно ниже – 5,62. Победа Нидерландов по угловым с форой -2.5 идет за 2.16. Это чуть залезает за средний показатель, но он допустим при большом преимуществе голландцев.

И еще – странно было бы рассматривать низ в матче голландской сборной, но если поляки умело закроются, как они нередко делают при Михале Пробеже, все может ограничиться одним-двумя голами. Что там с совсем низким ТМ? Например, тотал двух голов котируется за 2.48, а ТМ1.5 – за 3.22.

Ждем матча 16 июня в 16:00 по московскому времени.

Ставки на Спортсе

Фото: Gettyimages.ru /Lars Baron