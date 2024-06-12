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Евро-2024: победитель – Англия, лучший бомбардир – Мбаппе, Роналду не забьет со штрафного. Что не сбудется?

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24 сборные на низком старте – готовы и букмекеры. До Евро – колоссальный выбор линий не только на классические события. Заключить пари можно почти на все – от дриблинга Кварацхелии до симуляции Роналду.

Победитель Евро-2024: Германия подтянулась, всего есть пять претендентов

В линии БЕТСИТИ выделены только пять реальных соискателей трофея. На все остальные сборные коэффициент установлен выше 10.00.

Англия удержалась на вершине за 4.30, а самый большой прогресс в преддверии турнира случился у Германии. Коэффициент стабильно понижался и дошел до отметки в 6.00. Франция идет второй – 5.00. Также в числе реальных соискателей остаются Испания (8.50) и Португалия (9.00).

Есть своя динамика и в нижней части своеобразного рейтинга. Здесь в поисках бесконечности располагается Албания. Коэффициент загадочно упал с 400.00 до 700.00. Это худшая сборная Евро-2024, по мнению букмекеров.

Из реальных кандидатов на сенсацию можно рассмотреть Турцию (80.00), Австрию (100.00) и Сербию (110.00). В то же время шансов повторить греческий прорыв в этом году у кого-то из середняков очень мало, а вот поход Дании и сенсационный полуфинал – по силам нескольким коллективам из второго эшелона.

Лучший бомбардир Евро-2024: внимание Лукаку, вера в Беллингема и Хвича за 50.00

В линии БЕТСИТИ представлено 50 кандидатов на победу в гонке бомбардиров. Тренд перед турниром – Мбаппе и Кейн выровнялись и синхронно получили по 6.00, а Ромелу Лукаку совершил рывок с 25.00 до 17.00. Бельгиец восстановился после проблем со здоровьем и оформил дубль в ворота Люксембурга. Почти догнал Джуда Беллингема, в которого загадочно верят даже в совершенно иной роли (15.00).

Из теневых фаворитов выстрелить может любой – хватит одной успешной игры. История Евро говорит о том, что лишь два раза лучшие бомбардиры переступали отметку в пять голов.

В то же время обладатели больших коэффициентов имеют слишком много сдерживающих факторов: слабые сборные, сильные соперники на групповой стадии или личный спад формы. Безусловно, выделяется лучший бомбардир Ла Лиги Артем Довбик за 85.00. По 50.00 получили Хвича Кварацхелия и Федерико Кьеза – явные атакующие лидеры своих сборных.

Прогноз на Роналду: три гола и один голевой пас

Букмекерская компания БЕТСИТИ дает возможность ставить и на индивидуальную статистику нескольких звезд. В частности, есть подробная раскладка на действия Криштиану Роналду. Тотал голов больше 2.5 – 1.60. Предполагается и один голевой пас от португальца. Если «ассистов» все же не будет, то пройдет 2.10.

Неплохой вариант – удаление Криштиану. Португалец стал часто терять контроль над эмоциями в важных матчах. Например, в Саудовской Аравии Роналду даже замахивался на судью. А в БЕТСИТИ на одно удаление Криштиану за весь турнир предлагается 25.00.

Есть и ставка на гол прямым ударом со штрафного. Это событие оценивается за 7.00.

Какой из прогнозов по линии БЕТСИТИ не сбудется?

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Фото: Gettyimages.ru/Robert Cianflone, Stu Forster

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