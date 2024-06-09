Алькарас выиграл «Ролан Гаррос» как главный фаворит. Но в финале дал поймать два удобных коэффициента

Мужчины на турнире «Ролан Гаррос» определили победителя – в финале Карлос Алькарас дожал Александр Зверева в пяти сетах. Матч проходил больше четырех часов и закончился 6:3, 2:6, 5:7, 6:1, 6:2.

Испанец был фаворитом – испанец победил

На победу Алькараса предлагался коэффициент 1.36, на успех Зверева – 3.25. Также испанцу выставляли 1.79 на победу с форой -1.5 и 1.74 – по геймам с форой -4.0.

По эйсам должен был победить Зверев – 1.22, у него ждали больше двойных ошибок – 1.71, а больше брейк-пойнтов – у Алькараса (1.46).

Тотал по геймам был 38.5 – 1.94 если меньше, 1.87 – если больше.

На Алькараса можно было поймать 2.62

На победу Алькараса в первом сете предлагался коэффициент 1.53 – и это произошло. Но дальше два сета взял Зверев. В этот момент вместо начальных 1.36 коэффициент на итоговый успех испанца вытянулся до 2.62. Но 6:1 в четвертом сете вернули ему статус фаворита – 1.53.

В пятом сете у Зверева ничего не вышло – 2:6. Ведя по сетам 2:1, немец взял лишь три гейма в двух следующих. Так титул забрал Алькарас. По личным встречам он сравнялся со Зверевым (5:5), а вообще на «Ролан Гаррос» лишь во второй раз с 2004 года в решающем матче сыграли пять сетов. В прошлый раз это было в 2021-м (рубились Джокович и Циципас).

Кстати, коэффициент на пять партий перед сегодняшним финалом достигал 3.40. Так что верившие в Алькараса до последнего могли после 1:2 брать и эти 3.40, и 2.62 на победу испанца. Существуй такой экспресс, он бы достиг значения 8.91.

А еще зашли 1.36 на победу Алькараса, но при этом +1.5 на Зверева за 1.97. Фора -5.0 по геймам на испанца прошла за 2.00. По эйсам – 8:3 в пользу Зверева, так что за 2.10 можно было поставить на его фору -3.5 по ним. По двойным ошибкам – равенство (и это 5.80).

Букмекеры не ошиблись в фаворите перед турниром

Они выявили двух – 3.00 предлагались на победу Алькараса, 3.50 – на успех Новака Джоковича. Серб снялся с турнира в четвертьфинале из-за травмы.

Янник Синнер находился недалеко с 5.00 – в полуфинале в пяти сетах он уступил Алькарасу. Добравшийся до финала Зверев котировался за 9.00. Рядом располагался и Стефанос Циципас за 10.00 – он проиграл Алькарасу в 1/4.

По 15.00 раздавали коэффициенты Касперу Рууду и Рафаэлю Надалю – норвежец добрался до полуфинала через травму Джоковича, а испанцу не повезло уже в первом круге угодить на Зверева – немец убрал с дороги 14-кратного победителя турнира в трех сетах.

В десятке изначальных фаворитов были и наши – победа Даниила Медведева котировалась за 20.00, Андрея Рублева – за 30.00. До четвертьфинала никто не дотянул – Медведева в четвертом круге выбил Алекс де Минаур, а Рублева раундом ранее – Педро Мартинес Портеро.

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На турнирах «Большого шлема» следующая остановка – «Уимблдон» уже в июле. Алькарас и там главный фаворит – 2.40, но совсем неподалеку Синнер – 2.60, да и Джокович примерно рядом – 6.00. Следующими у букмекеров идут Зверев и Медведев с 17.00.

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Фото: IMAGO/Juergen Hasenkopf, IMAGO/Juergen Hasenkopf/Global Look Press/Global Look Press