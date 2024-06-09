За чем последить в воскресенье: финал «Ролан Гаррос» с первым сетом Алькараса, первые таймы Франции и Италии

Сегодня – несколько товарищеских матчей в футболе и финальный матч у мужчин на «Ролан Гаррос». Рассматриваем интересные варианты.

При этом, как обычно, предупреждаем: товарищеские игры – время экспериментов, поэтому составы и расклады по большей части непредсказуемы. К ним больше вопросов.

Алькарас начнет с победного сета

Карлос Алькарас – фаворит финала, где противостоять ему будет Александр Зверев: 1.35 дается на победу испанца, 3.32 – на успех немца.

Если Алькарас выиграет первый сет, сыграет коэффициент 1.53. Он всего однажды на турнире в нем не победил – было это в полуфинале с Янником Синнером. Тогда же стартовый сет проиграл и Зверев Касперу Рууду.

Еще у Зверева была неудача в первом сете в игре против голландца Тэллона Грикспора.

Черногория и Грузия не оставят без голов?

В квалификации вариант «обе забьют» у черногорцев проходил в половине случаев (в четырех из восьми), у грузин – в шести из восьми. И всухую играли совсем редко – Грузия один раз, а Черногория – три.

И все же возможность «обе забьют» букмекеры оценивают высокими 1.89. Например, Черногория эту ставку ни разу за три товарищеских матча в 2024-м не пробила, как и Грузия в стыках. Обратный вариант идет за 1.81.

Италия хорошо начнет матч против Боснии и Герцеговины?

Итальянцы выиграли половину первых таймов в квалификации, боснийцы – половину проиграли. Одни забили десять голов, другие пропустили 12.

Букмекеры тоже считают, что Италия до перерыва покажет силу – 1.63 на ее победу. Но из трех товарищеских игр до этого итальянцы вели в счете только однажды к концу первого тайма. А боснийцы, например, удержались против англичан.

Словаки добавят после перерыва против Уэльса?

Вновь обращаемся к квалификации: Словакия не проиграла ни одного второго тайма из десяти, выиграла пять. У Уэльса средние показатели – три проиграно, три выиграно. Нулевая фора на второй тайм Словакии оценивается в 1.56, а -0.25 – в 2.07.

В 2024-м словаки ушли от поражения в конце матча с Норвегией, а валлийцы выиграли второй тайм у финнов, но, например, Гибралтару даже не забили.

Франция выиграет первый тайм у Канады?

У французов классная статистика в первых таймах квалификации – 15:0, но в товарищеских матчах они очень рано пропускали от немцев и чилийцев. С Люксембургом вышел сухой матч.

У канадцев в последних двух играх – разгромные поражения. Причем все четыре гола от голландцев они пропустили после перерыва, а три из четырех от японцев – до.

1.57 – если французы закончат первый тайм, ведя в счете.

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Фото: Gettyimages.ru /Tim Goode, Claudio Villa