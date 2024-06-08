У сборной России третья разгромная победа подряд, Беларусь снова не забила

Зашли котировки до 7.10.

Россия обыграла Беларусь в товарищеском матче с не самым товарищеским счетом и теперь футболисты отправляются в долгожданный отпуск. Никаких сюрпризов – парни Валерия Карпина котировались явными фаворитами перед игрой. Белорусы так и не смогли порадовать голами своих болельщиков, перед которыми играли впервые с 2021 года: сборная проводит официальные матчи на нейтральных полях.

Второй «верховой» матч и третья победа

Предматчевые расклады кричали о том, что Россия забьет минимум дважды. Сборная отличилась в 9 предыдущих встречах, а в последний раз команда Карпина забивала лишь один гол – в матче с крепким Камеруном.

Оставался вопрос: забьет ли Беларусь? Команда ушла без голов в последних двух встречах против не самых сильных соперников: Мальта и Черногория. В первом тайме с Россией у белорусов был супермомент. Потащил Матвей Сафонов и укрепил неприятный для команды Карлоса Феррера тренд: третий матч кряду без голов.

В предыдущей очной встрече соперники отлично развлеклись и наколотили 6 мячей – 4:2 в пользу России. Сегодняшняя игра стала всего второй, в которой пробился тотал больше 2.5 голов. В личных встречах Россия все так же впереди – 3:1. Беларусь выиграла по пенальти – в 2002 году. Еще одна игра закончилась вничью.

Тренд на разгромные победы и результативность в обоих таймах

У парней Карпина сплошные разгромные победы в последних трех матчах. 8:0 – с Кубой, 4:0 – с Сербией и те же 4:0 – с Беларусью. Радостно и печально одновременно. Сборная показывает интересный футбол, только все это – в товарищеских встречах.

В игре с белорусами подтвердился еще один тренд, зародившийся в 2023-м: Россия забивает в каждом из таймов. Так было с Кенией, Кубой, Сербией и теперь с Беларусью.

Зашли котировки до 7.10

Всем было понятно, что сборная России не почувствует особой конкуренции. Перед игрой и вовсе коэффициент на парней Карпина снизился с 1.70 до 1.50, а на Беларусь взлетел почти до 7.00.

Зато сыграли любопытные котировки в лайве. После первого гола тотал больше 2.5 мячей шел за 5.40. На точный счет в матче можно было поставить за 7.00, а дубль Федора Чалова помог сыграть ставке за 7.10 – такой коэффициент предлагался на 2 гола россиян в интервале с 61-й по 75-ю минуты.

Ставки на Спортсе

Россия забила четыре Беларуси: дубль Чалова за 6 минут, первый гол Тюкавина, дебют Максименко

Фото: РИА Новости /Александр Вильф