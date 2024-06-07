Пятничные развлечения: смотрим матч сборной России и полуфиналы «Ролан Гаррос»

А в игре Англия – Исландия ждем голевой праздник.

Пока другие сборные разминаются перед Евро-2024, команда Валерия Карпина тоже не отдыхает – вечером товарищеский матч с Беларусью. А в Париже сегодня интрига – в мужском одиночном разряде состоятся полуфинальные матчи.

«Верховой» матч в Минске

Сборные Беларуси и России встречались друг с другом всего четыре раза – все матчи были товарищескими. Последняя игра состоялась ровно девять лет назад – 7 июня 2015-го. Тогда Россия вырвала победу в концовке – помогли голы Александра Головина и Алексея Миранчука, которые проводили дебютный матч за сборную.

Средний тотал матчей с участием Беларуси за последний год – 1.7. В последних 4-х играх команда и вовсе ни разу не забила, хотя играла против Мальты, Черногории и Омана. Если брать очные встречи между Беларусью и Россией, то и тут ТБ2.5 пробился всего раз.

Матчи с участием российской команды за последний год, напротив, в 2 раза результативнее – 3.4. Прибавим сюда дружественный настрой, атмосферу праздника, особое отношение Беларуси к встрече с Россией – все говорит о веселой и открытой игре. ТБ2.5 идет за 2.10.

Синнер – Алькарас: кто впервые выйдет в финал «Ролан Гаррос»?

С понедельника Янник Синнер станет первым итальянцем, возглавившим рейтинг ATP. В 2024-м Янник выиграл три турнира (Мастерс в Майами, пятисотник в Роттердаме и Australian Open) и потерпел всего два поражения. Одно из них, кстати, от Карлоса Алькараса. Изначально Карлоса сравнивали с Рафаэлем Надалем, ожидая тотальной доминации на грунте. Однако для испанца это уже четвертая попытка выйти в финал «Ролан Гаррос».

По личным встречам 5:4 в пользу Алькараса. На грунте равенство – 1:1. У обоих великолепная подача и отличная игра на задней линии. За неполные две недели парни провели на корте всего по 12 часов, но сейчас, когда на кону финал, нас ждет настоящая драка, которая точно не закончится быстро. ТБ37.5 предлагается за 1.67.

Голевой праздник на «Уэмбли»

Пока Джек Грилиш думает, как провести неожиданно полученный отпуск, сборная Англии готовится к Евро-2024, куда поедет в качестве главного фаворита. Звездный час Исландии, увы, случился в 2016-м, поэтому в Германии команду мы не увидим.

В последний раз соперники встречались в Лиге наций в 2020-м. Тогда две победы одержали англичане – 1:0 на выезде и 4:0 дома. Естественно, и на этот раз Англия – безоговорочный фаворит, тем более что команды сыграют на «Уэмбли».

Сегодня, как и несколько дней назад, нас наверняка ждут эксперименты от Гарета Саутгейта, но без голов зрители точно не останутся. В домашних играх Англии в период с 2023 по 2024 год в среднем забивалось по три мяча. В гостевых встречах Исландии – по 3.45. На ТБ3.5 предлагается прекрасный коэффициент 1.95.

Зверев в финале «Ролан Гаррос»?

Два предыдущих участия Каспера Рууда в «Ролан Гаррос» завершились финалом – оба проиграны Рафаэлю Надалю и Новаку Джоковичу соответственно. В этот раз в финале не будет ни того, ни другого, зато в полуфинале есть Александр Зверев, который не проигрывает 11 матчей кряду.

В очных встречах равенство – 2:2. Последняя встреча прошла как раз на этой же стадии «Ролан Гаррос» в 2023-м: Рууд уничтожил немца в трех партиях. Однако тогда Александр восстанавливался от повреждения. В целом, на грунте Зверев чуть лучше. Александр сейчас в невероятной форме, да и норвежец вышел в полуфинал без борьбы – Новак Джокович снялся с поединка из-за повреждения. На победу Зверева дают 1.77.

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Фото: Gettyimages /Clive Brunskill / Staff, Catherine Ivill / Staff; РИА Новости /Михаил Шапаев