В Андрееву верят еще сильнее, чем в Шарапову. Какой турнир «Большого шлема» она скоро выиграет?

Мирра Андреева коллекционирует рекорды в Париже. 5 июня россиянка может стать самой юной теннисисткой в XXI веке, добравшейся до полуфинала турниров «Большого шлема». Приставка «самая» – спутник Мирры уже несколько лет. Россиянка до совершеннолетия демонстрирует уровень крепкого игрока первой двадцатки. Интересно, что в контексте букмекерских коэффициентов историческое выступление Мирры в Париже – совсем не сюрприз.

Пока все по плану букмекеров

В современном женском теннисе, по мнению аналитиков, составляющих линии, установилась своеобразная «Большая четверка». На удивление – все расклады в Париже подтвердились. Швентек, Соболенко, Рыбакина и Гауфф – единственные имели коэффициенты ниже 10.00. Квартет в полном составе прошел в четвертьфинал.

А Мирра Андреева – лидер второй группы. До турнира букмекеры видели россиянку шестым (!) фаворитом «Ролан Гаррос». Это удивительный статус для 17-летней спортсменки. В связи с этим говорить о том, что ее выход в четвертьфинал – сенсация – чуть искажать факты.

Не сильно изменился и общий коэффициент на победу Андреевой в турнире: до первого круга можно было заключать пари на титул за 30.00, а сегодня перед матчем с Соболенко доступна котировка 25.00. Объяснение простое – Андрееву еще не видят на одном уровне с элитной четверкой, но уже ставят почти выше всех остальных.

Нынешний «Ролан Гаррос» удивляет редкой стабильностью для женского тенниса. Из первой шестерки до топ-8 дошли пять участниц. Единственной, кто не оправдала статус, стала американка Даниэль Коллинс.

Фаворит не только на грунте

Букмекеры очень высоко оценивают вероятность победы Мирры Андреевой на одном из ближайших турниров «Большого шлема». Например, поставить на прорыв на Уимблдоне дают за 18.00. Андреева значится седьмым-восьмым фаворитом.

Коэффициент 16.00 предлагается на титул Мирры в рамках US Open. Фактически на всех больших турнирах Андреева котируется ниже только первой четверки и на одном уровне с Джессикой Пегулой.

А на 2025-й год так вовсе любопытный расклад – всего 13.00 на триумф в Австралии. Андрееву ставят пятой вместе с Наоми Осакой.

В букмекерской конторе Tennisi bet до «Ролан Гаррос» больше года была доступна специальная линия на прорыв Андреевой в нынешнем сезоне. В частности, за коэффициент около 4.00 можно было бы поставить на попадание россиянки в первую десятку рейтинга WTA.

После Парижа Андреева пока возьмет высоту поскромнее – дебютирует в топ-30. До первой десятки нужен будет еще один прорыв на турнире «Большого шлема» и желательно – победа на одном из соревнований рядовой категории. До начала года букмекеры давали всего 2.10 на то, что Андреева не закончит год без официальных трофеев.

В Шарапову верили значительно меньше

Безусловно, Мирре никуда не уйти от параллелей с Марией Шараповой. Двадцать лет назад россиянка оформила исторический триумф на Уимблдоне, обыграв в финале Серену Уильямс. Тогда букмекеры верили в молодую россиянку значительно меньше, чем сейчас в Андрееву.

В 2004-м году Шарапова стояла в линии седьмым фаворитом Уимблдона, но коэффициент разительно отличался. На титул Марии до турнира давали только 50.00.

Есть и негативные примеры. К сожалению, низкий коэффициент в юном возрасте – не гарантия титула «Большого шлема». Например, немка Сабин Лисицки имела 28.00 в 20 лет на «Ролан Гаррос», но никогда не проходила на турнире дальше третьего круга, а Каролин Возняцки вовсе шла в топ-5 в преддверии нескольких грунтовых мэйджоров в юные годы, но так и не сыграла даже в полуфинале во французской столице.

Ставки на Спортсе

Фото: Gettyimages.ru /Bongarts, Dan Istitene