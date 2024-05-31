От духа Хуанито до Криштиану Роналду. Пять главных камбэков «Реала» за 10 лет

«Реал» и эпичные возвращения – главная эмоция от команды Карло Анчелотти последних лет. «Никогда не спешите хоронить Мадрид» – звонкая фраза не раз прозвучала после случившегося в матче с «Баварией». В то же время репутация израненного, но непобедимого героя восстановилась только с 2014 года.

Нынешнее поколение «Реала» – продолжатели дела легендарного Хуана Гонсалеса или Хуанито. Знаменитый форвард Мадрида и сборной Испании стал символом несгибаемого характера «Реала». Именно он и подарил несколько эпичных цитат, подкрепленных делом. Например, в сезоне 84/85 успешно предупредил миланский «Интер» после их победы в первом матче со счетом 2:0.

«90 минут на «Бернабеу» – это очень долгое время» , – завещал свою фразу потомкам.

«Реал» тогда победил «Интер» со счетом 3:0 в ответной встрече, а через год повторил трюк – разгром в Мадриде – 5:1 после поражения в Милане (1:3).

А еще в сезоне 85/86 было поражение в Менхенгладбахе со счетом 1:5, но Мадрид прошел дальше после домашнего реванша – 4:0. Досталось и «Андерлехту» – 6:1 после 0:3.

Вскоре мадридские фанаты передали новому поколению миф о духе Хуанито, который навсегда закрепился в сердцах истинных «мадридистов». Легенда, к сожалению, дополняется трагичным фактом о смерти футболиста после ДТП в 1992 году…

Ремонтада: новая версия

Ремонтада для продвинутых поклонников «Реала»; камбэк на привычный манер; возвращение – для ценителей классики. Суть не меняется.

«Реал» в начале века и под руководством Жозе Моуринью даже и близко не напоминал ту великую команду с духом Хуанито. Легенду пытались запустить в сезоне 12/13 после поражения Мадрида в первом полуфинале с «Боруссией» (1:4), но хватило только на два гола. Официальной датой возвращения футболистов с непобедимым духом считается сезон 13/14 – он и откроет список главных камбэков «Реала».

2014-й. «Реал» – «Атлетико» – 4:1 (гол Рамоса на 93-й, Роналду и Бэйл подключились в овертайме)

Рубеж двух эпох был преодолен в финале. «Реал» с 2002 года не выигрывал в финале и пережил несколько болезненных неудач с Роналду.

Звездный состав «Реала» был почти подавлен изнурительным прессингом, возможно, лучшей версии «Атлетико». Супергероем стал Серхио Рамос, отличившийся после подачи Модрича за мгновения до финального свистка. В овертайме на поле уже была одна команда: Роналду, Бэйл и Марсело за десять минут забили три гола.

2016-й. «Реал» – «Вольфсбург – 3:0 (после 0:2 в первой игре)

«Реал» выиграл ту Лигу чемпионов со скрипом, на характере. В четвертьфинале Мадрид неожиданно был бит «Вольфсбургом», пропустив от некогда игрока сборной Германии Арнольда.

Когда скептики поспешили похоронить тренерский талант Зинедина Зидана – против них восстал Криштиану Роналду. Образцовый хет-трик в четвертьфинале напомнил о духе Хуанито.

2022-й. «Реал» – «ПСЖ» – 3:1 (после 0:1 в первом матче и 0:1 по ходу второй встречи)

Матч в Мадриде – ночной кошмар Джанлуиджи Доннаруммы. Вратарь до сих пор не признает свою ошибку, заявляя о фоле Карима Бензема. Как бы то ни было «Реал» волной смыл парижан из Лиги чемпионов, а Бензема сделал большую заявку на «Золотой мяч», оформив хет-трик за 17 минут второго тайма.

2022-й год. «Реал» – «Манчестер Сити» (3:1 в дополнительное время, уступая в концовке два мяча)

Вероятно, самое эпичное возвращение «Реала». Мадрид еще в первой встрече мог пропустить гораздо больше четырех голов, а в Мадриде получил, казалось, решающую пробоину от Мареза на 73-й минуте.

«Манчестер Сити» транжирил момент за моментом в контратаках, а «Реалу» нужно было забивать два за несколько минут… Помогли дух и Родриго. Бразилец вышел на новый уровень после того памятного дубля, Бензема в овертайме добил поникшего соперника.

2023-й год. «Реал» – «Ливерпуль» (0:2 после 15-й минуты и 5:2 в итоге)

В таких случаях принято шутить, что клуб приехал к середине второго тайма, но Мадриду было совсем не весело в первые 20 минут. Тибо Куртуа попал под прессинг, а коллектив Клоппа выдал едва ли не лучший отрезок в сезоне. На счастье «Реала» хаос закончился после первого удачного действия в атаке. Мадрид успел отметиться сразу двумя дублями – Винисиуса и Бензема. Второй матч неожиданно трансформировался в формальность.

Понятно, что идеально в эту подборку ложится и недавний матч с «Баварией». Дубль Хоселу – еще одна историческая отметка в серии. Тогда в концовке на победу «Реала» можно было поймать коэффициент 41.00.

До финала с «Боруссией» волевая победа Мадрида – 10.00. Смотрится соблазнительно, но важно помнить, что серия великого Хуанито также оборвалась, когда никто не ждал.

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Фото: realmadrid.com ; East News /FRANCK FIFE / AFP, Federico Titone / Anadolu Agency, Jean Catuffe / DPPI