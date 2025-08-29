Хачанов сенсационно вылетел с US Open, проиграв Майхржаку с 5 матчболами при 5:2 в пятом сете. В лайве на соперника давали 20.00

Карен Хачанов уступил Камилу Майхржаку в третьем круге US Open – 6:3, 7:6(4), 4:6, 5:7, 6:7 (5-10).

Россиянин вел 2:0 по сетам, а в пятом сете упустил пять матчболов: три при счете 5:2 и два при счете 6:5. В лайве на победу соперника Хачанова давали коэффициент 20.00.

Прервалась серия из 23 побед россиянина кряду, когда он котировался за 1.50 и ниже. В прематче на успех Карена можно было поставить за 1.21.