Разминка перед выходными: встреча Роналду и Малкома, «Наполи» цепляется за еврокубки, «Лидс» узнает соперника по битве за АПЛ

В пятницу в расписании нет вынесенного матча РПЛ – зато несколько ярких матчей игр топовых лиг. В Чемпионшипе определяется участник финала плей-офф за выход в АПЛ, а в Саудовской Аравии, пускай, и без турнирного значения, но встреча двух главных грандов. Разбираемся, на что ставить перед выходными.

Конец серии?

«Аль-Хилаль» уже обеспечил себе чемпионский титул в Саудовской Аравии. С турнирной точки зрения игра грандов – формальность. В то же время страсти точно будут кипеть. Почти все матчи двух лидеров получались скандальными. У «Аль-Насра» зашкаливает мотивация. Во-первых, отомстить за проигранный сезон, во-вторых, прервать историческую серию соперника – у чемпиона все еще нет ни одного поражения.

Точно стоит ждать много голов. У команд просто аномальные показатели по тоталам: «Аль-Наср» имеет десять игр из четырнадцати больше 3.5 (!); 26 из 31 просто «верховых». Чемпион сыграл с минимум четырьмя голами в восьми встречах из четырнадцати.

Вопрос мотивации должен стать решающим. Ставка на чемпионский менталитет Криштиану – «Аль-Наср» не проиграет за 1.75. Сомнительно, что гости без мотивации будут против ничьей.

Скучный плей-офф

Любопытный тренд в Чемпионшипе. Страх ошибки настолько довлеет, что в трех матчах плей-офф не проходила ставка на обмен голами, а забивал пока только «Лидс», вышедший в финал 16 мая.

В пятницу второй участник определится в матче «Саутгемптона» и «Вест Бромвича». Первая игра прошла без голов. Для гостей очень важное значение имеет первый мяч. В 25 матчах из 42 с участием «дроздов» побеждал именно тот, кто открывал счет.

В последних четырех очных встречах из пяти «Саутгемптон» и «Вест Бромвич» не обменивались голами. В то же время букмекеры не снижают коэффициент на тотал. Есть достаточно комфортная ставка на «меньше трех мячей» за 1.50.

Необычный матч за еврокубки

«Фиорентина» и «Наполи» ведут в Италии борьбу за восьмое место, которое в нынешнем сезоне стало еврокубковым. Для неаполитанцев ближайший матч – последний шанс попасть хотя бы в Лигу конференций.

Неаполитанцы по-прежнему имеют колоссальные проблемы в обороне. Команда в очередном кризисе, выиграв один матч из десяти. Стоит обратить внимание на тренд по результативности: в десяти встречах из тринадцати клуб обменивался голами с соперниками.

Сейчас гостям точно не нужна ничья. Просматривается открытый футбол и ставка на обмен голами за 1.60.

Австрийцы должны устать

На чемпионате мира по хоккею прогремела истинная сенсация. Австрия выиграла матч у Финляндии, хотя имела до встречи коэффициент 25.00. Команда выдала две подряд аномальные игры. После пяти шайб в ворота Канады за один период удивила Суоми тремя по такому же сценарию.

Теперь совсем без отдыха играть против неуязвимых в основное время хозяев из Чехии. Домашняя команда имеет шанс на первое место в группе. Лишний день на восстановление и высокий класс должны способствовать уверенной победе. Коэффициент на успех Чехии с форой (-2.5) – 1.60.

Ставки на Спортсе

Интриги на финише АПЛ: «Сити» бьется за титул, а «МЮ» – за Лигу конференций

Фото: Gettyimages.ru /Francesco Pecoraro, Yasser Bakhsh