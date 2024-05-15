Расклады на среду: мало голов «Зенита» и ЦСКА в Кубке, мячи «Аталанты» в финале, новая неудача «МЮ»

Среда очень событийная – финал Кубка Италии, финал пути РПЛ в России, остатки матчей АПЛ и Лиги 1 и тур в Испании.

«Зенит» опять сыграет малорезультативно с федотовским ЦСКА

«Зенит» принимает ЦСКА во втором матче финала Пути РПЛ. Всего команды провели шесть игр с тех пор, как ЦСКА возглавляет Владимир Федотов. Из них – пять низовых, да еще и в половине «Зенит» не мог забить.

Сейчас букмекеры все-таки верят в голы – сразу 1.88 дают на ТМ2.5. Есть 1.59 на ТМ2.75.

В пользу низа также тот факт, что у «Зенита» прошло семь прошлых матчей с ним, а у ЦСКА – девять из десяти кубковых.

«Аталанта» забьет «Ювентусу»

Они встретятся в финале Кубка Италии. «Аталанта» из последних десяти игр во всех турнирах лишь дважды не забивала два гола и больше. «Ювентус» в начале и середине сезона коллекционировал сухие матчи, а теперь постоянно пропускает – всухую играл всего четырежды в последних 15 играх.

ТБ1 голов «Аталанты» в этом матче идет за 1.71. Но рискованно, учитывая статус игры.

«Ньюкасл» задавит «МЮ» в гостях

Это один из вынесенных матчей АПЛ – «МЮ» принимает «Ньюкасл». Здесь простой подход: у «МЮ» всего одна победа в девяти последних играх во всех турнирах, у «Ньюкасла» – только одно поражение в восьми.

Х2 на «Ньюкасл» уже всего 1.48. Есть +0.25 за 1.58 или нулевая фора за 1.78.

«Марсель» опять неуверенно сыграет в гостях

Мы уже рассказывали о том, как плох «Марсель» в выездных матчах – худший в Лиге 1 вместе с «Клермоном». Теперь у него встреча в гостях против «Реймса». У соперника средний результат дома по сезону – шесть побед и шесть поражений в 15 матчах. Но форма команды последнее время так себе – всего одна победа в последних девяти играх.

Так что вариант «Реймс» не проиграет» теперь идет сразу за 1.82. Есть и +0.75 за 1.61. Или же статистика «Марселя» перевесит?

«Хетафе» и «Атлетико» подадут минимум угловых

ТМ9.5 по угловым не прошел только в одном из последних 12 домашних игр «Хетафе». И только однажды из последних восьми выездов «Атлетико».

Сыграет ли ТМ9.5 и сейчас? Такой вариант идет за 1.56.

Фото: РИА Новости /Михаил Киреев; Gettyimages /Stu Forster

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