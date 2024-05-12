Джоковича обыграл соперник с коэффициентом больше 8.00. Конец эры или просто тренд на грунте?

Новак Джокович совсем ненадолго покинул заголовки после печальной истории с бутылкой. Воскресный, но будничный матч против чилийца Алехандро Табило порадовал тех, кто ценит ставки на андердогов – прошел коэффициент больше 8.00. После удара с трибун – Новак пропускает серию от очевидного аутсайдера. Есть ли повод переживать за перспективы серба на «Ролан Гаррос»?

Обычная разминка Джоковича

Новак на грунте, в особенности, в последние годы – находка для ценителей догонять поражение фаворита. С 2021 года серб очень стабилен: как минимум одно поражение от теннисиста с коэффициентом больше 5.00, было и два.

За всю карьеру у Джоковича любимый турнир под резонансные игры – Монте-Карло. Здесь зафиксировано сразу два поражения на грунте против соперников с коэффициентами больше 10.00.

Другой вопрос, если рассматривать ситуацию на всех покрытиях. Здесь уже просматривается достаточно редкий симптом, не соответствующий здоровому чемпиону. Обычно Новак не выдавал поражения явным аутсайдерам сериями – случались именно разовые осечки.

В 2024-м картина совсем другая: в Индиан-Уэллсе поражение от Нарди (16.30), а в январе было фиаско в игре с Алексом де Минауром (6.60).

А что с коэффициентами на «Ролан Гаррос»?

Существенных изменений из-за одного поражения точно не будет. Пока Джокович идет в линии вторым с коэффициентом 3.50. Два главных конкурента Алькарас и Синнер пропускали Рим из-за травм. Испанец имеет на первый трофей в Париже 2.70, а лучший теннисист сезона на фоне повреждения понизился до 4.00.

А вот в Риме теперь точно будет сенсационный чемпион. Еще до турнира было очевидно, что Джокович за 2.80 – очень плохой выбор. Выстрелит ли Медведев за 20.00?

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Фото: East News /Giuseppe Maffia / NurPhoto / NurPhoto via AFP