«МЮ» впервые – между «Бернли» и «Шеффилдом». Команда подтвердила серию «Арсенала»

День в АПЛ подарил две новости. Хорошая в том, что чемпионская интрига проживет до конца сезона. Плохая – для болельщиков «Манчестер Юнайтед». Коллектив тен Хага не просто уступил «Арсеналу» на «Олд Траффорд», а встал в один ряд, с кем и представить легендарный клуб было сложно. Букмекеры в линии все же приумножили проблемы «дьяволов». В конкретном матче манкунианцы смотрелись сильнее тех, кому обычно полагается коэффициент 10.00, но тренд подтвердили.

Пятый случай – серия работает

В нынешнем сезоне АПЛ «Манчестер Юнайтед» – только пятый соперник, получивший коэффициент больше 10.00 в статусе хозяев поля. До воскресенья «МЮ» держался до 9.00, а после объявления стартового состава все же рухнул в линии. У нескольких букмекеров, принимавших пари с нулевой маржей, хозяева достигли исторической отметки 11.00.

В первой части сезона букмекеры не позволяли выставлять подобные линии на матчи «Арсенала». Ситуация изменилась уже в контексте победной серии лондонского клуба и реальной борьбы за титул. Плюс, новички сезона объективно были слабее всех и выносятся за скобки, «волки» из апрельского матча – совсем без мотивации и половины состава. Теперь к этой грустной компании пятым примкнул «Манчестер Юнайтед».

На удивление «дьяволы» по результату продолжили тренд. Это четвертый матч подряд, когда аутсайдер с коэффициентом 10.00 и выше не забивает в ворота фаворита.

Атака на закономерности

А в остальном, если не брать печальную для «МЮ» статистику, то матч просто услада для тех, кто ставит против трендов. Например, у команды тен Хага прервалась серия из 18 игр на общий тотал больше 1.5. Для «Арсенала» это вторая подобная встреча на дистанции в 21 матч.

Не сработал и прогноз на результативность Букайо Сака. Редкий случай, когда англичанин промолчал против одного из любимых соперников.

«Манчестер Юнайтед» теперь ставит и под сомнение свой тренд на обмен голами. До этого матча ставка проходила в четырнадцати встречах из семнадцати.

А будут ли новые рекорды?

Впереди у «Манчестер Юнайтед» матч с «Ньюкаслом» дома, где команда котируется андердогом. А куда интереснее по историческим котировкам – финал Кубка Англии. На фоне тревожных результатов коэффициент на парней тен Хага взлетел до 11.00. В 2013 году даже на «Уиган» при открытии линии в финале против того же (не совсем того – без Гвардиолы) «Манчестер Сити» давали 8.00. Пример для вдохновения у «МЮ» есть.

Фото: Gettyimages.ru /Michael Regan

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