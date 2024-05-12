Букмекеры фиксируют низшую точку падения «МЮ». Это плохой симптом для «Арсенала»?

В Англии уже 12 мая рискует фактически закончиться чемпионская гонка. «Манчестер Сити» давно контролирует ситуацию: командам осталось провести по два матча, «горожане» легко прошли преграду в лице «Фулхэма» на выезде.

«Арсенал» все еще может набрать 89 очков (во времена сэра Алекса столько легко хватало для титула), но даже прогресс в сравнении с прошлым сезоном – и близко не гарантия хотя бы одного трофея.

«Манчестер Юнайтед» ведет экзотическую гонку за место в Лиге конференций. Конечно, «дьяволам» вряд ли хотелось бы туда попадать, но в случае преображения есть гарантия Лиги Европы. «Всего-то» нужно победить за семь дней «Арсенал», «Ньюкасл» и «Брайтон» на выезде. Букмекеры предсказуемо совсем в это не верят.

Рекордный коэффициент

Матч «Манчестер Юнайтед» – «Арсенал» – исторический с точки зрения линии. Ничего не попало в глаз – это коэффициент больше 8.00 (!) на победу «дьяволов» на «Олд Траффорд». Рекорд в XXI веке. Аномальная котировка сложилась из уникальной ситуации: «Юнайтед» только что был разгромлен «Кристал Пэлас» при очень слабой игре, мотивация на АПЛ сомнительна, а «Арсенал» не может терять очки и находится в прекрасной форме. Все сходится в пользу гостей, но, конечно, 8.00 – несправедливая недооценка «МЮ».

Факторы против «Арсенала»

Начнем с совсем простых – травмы. Букайо Сака традиционно используется Артетой в пограничных ситуациях. Понятно, что сейчас не до оптимального восстановления. Букайо не в лучшем состоянии – существенный минус.

У «Манчестер Юнайтед» микс из хороших и плохих новостей, но позитив все же преобладает. Рэшфорд восстановился и мотивирован, Фернандеш сыграет, несмотря на повреждение запястья: Гарначо, Бруну, Маркус и Хойлунд – боевой квартет в деле.

«Манчестер Юнайтед» в нынешнем сезоне уже установил антирекорд по количеству поражений на «Олд Траффорд», но именно с топ-клубами играл относительно хорошо. Команда тен Хаага выдала эмоциональный кубковый матч с «Ливерпулем» (4:3), не проиграла коллективу Клоппа в АПЛ, победила «Астон Виллу», не уступила «Тоттенхэму» и взяла три очка у «Челси».

Цифры не за «Арсенал»

«Арсенал» на «Олд Траффорд» традиционно мучается в эпоху АПЛ. Последний сезон с двумя победами над «Манчестер Юнайтед» датирован 2007 годом. С того чемпионата лондонцы только один раз обыграли «дьяволов» на выезде в рамках АПЛ.

Если цифр недостаточно, то есть еще и психологический фактор. Гари Невилл, например, ставит на «Манчестер Юнайтед», объясняя свое мнение загадочной магией «Олд Траффорд». Три вещи от Гари:

«Есть три вещи. Во-первых, это слишком большое давление на «Арсенал». Во-вторых, «Манчестер Юнайтед», ведь дома не играет плохо против топ-команд. Многие гранды не смогли здесь победить. В-третьих, именно «Арсенал» слишком плохо себя чувствует на «Олд Траффорд».

«Арсенал» должен побеждать, но я в этом точно не уверен. Здесь будет безумие», – подметил Гари для The Overlap.

Тренды к матчу

«Манчестер Юнайтед» уже восемнадцать встреч подряд отказывается играть на общий тотал меньше двух, а последние пять матчей из шести вовсе пробивает 3.5 гола.

Также любопытно, что в контексте обмена голами соперники – две противоположности. «Манчестер Юнайтед» 14 матчей из 17-ти сыграл на «обе забьют; у «Арсенала» 20 из 32 – на обратную ставку.

У «дьяволов» растет тренд на поражения по угловым: 7 в 9-ти матчах; у гостей такой зависимости нет.

«Арсенал» в последних матчах очень стабилен с точки зрения офсайдов. Команда на дистанции в семь игр не имеет меньше двух положений «вне игры».

Пять ставок на матч «Манчестер Юнайтед» – «Арсенал»

Очень вероятно, что коэффициент на «Манчестер Юнайтед» все же начнет понижаться, поэтому есть смысл рассмотреть плюсовую фору в 1.5 гола за коэффициент чуть больше двух.

Информация по неоптимальному состоянию Букайо Сака позволяет заигрывать и коэффициент 1.55 на отсутствие его гола. Правда, в противовес – его результативность в матчах с «Манчестер Юнайтед» (пять голевых действий в АПЛ).

Статистика по угловым намекает на преимущество «Арсенала», но в полной игре. Во втором тайме расклады могут быть разными, поэтому победа «МЮ» с форой +2 за 1.95 по угловым во втором тайме – вполне рабочий вариант.

Логично и использовать тренд на офсайды – два и больше от «Арсенала» идут за 1.65.

А бонусом можно взять и чистую победу «Манчестер Юнайтед» за 8.00. Просто для истории. Когда такое еще будет на «Олд Траффорд»? Ставки на Спортс «Динамо» – чемпион на 50%. Коэффициент 5000.00 на «Спартак» точно не сыграет

Фото: Gettyimages.ru /Clive Rose, Alex Livesey, Julian Finney