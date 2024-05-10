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«Гавр» Кузяева борется за выживание, «Ахмат» отдалятся от зоны вылета, «Интер» ищет мотивацию на конец сезона и другие события пятницы

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Разогреваемся перед выходными.

В пятницу после невероятных полуфиналов в еврокубках заскучать не дадут матчи РПЛ, топ-5 лиг и плей-офф НХЛ.

«Ахмат» не проиграет в Самаре

Банда Магомеда Адиева выдала невероятную серию и одержала четыре победы подряд, в том числе над растерявшимся от подарков «Зенита» «Краснодаром». Впереди у грозненцев выездная встреча против «Крыльев Советов», которые глобальных задач на финише не решают: до зоны вылета далеко, а в топ-3 уже не заберутся. Задача «Ахмата» по сохранению прописки еще не выполнена, а в следующем туре команда поедет в гости к «Зениту», поэтому в Самаре нужно набирать очки.

Если «Ахмат» не проиграет, сыграет коэффициент 1.62.

«Гавр» Кузяева борется за выживание

Четыре очка в двух предыдущих матчах позволили «Гавру» выбраться из зоны вылета. Надолго ли? «Ницца» проснулась и из шести последних игр проиграла лишь одну. Команда борется за топ-4 и шанс сыграть в Лиге чемпионов, так что игроки с первых минут полетят вперед. «Гавр» – непростой соперник, несмотря на статус аутсайдера, и умеет наказывать оппонентов на контратаках. 

Напрашивается ТБ2,5 гола за 1.92.

«Аугсбург» не сможет приблизиться к зоне еврокубков

«Штутгарт» приедет в гости к «Аугсбургу» в приподнятом настроении. Команда находится на третьем месте и точно выступит в Лиге чемпионов в следующем сезоне. «Аугсбург» еще надеется на попадание в еврокубки, но три поражения подряд заметно снизили шансы.

Победа «Штутгарта» за 1.82 выглядит соблазнительно. Внимание привлекает и низкая результативность «Аугсбурга» на финише сезона: лишь в одном из шести матчей команде удалось забить больше одного гола. ИТМ1 1,5 идет за 1.66.

«Интеру» придется искать мотивацию

«Интер» проведет в статусе чемпиона третий матч. «Фрозиноне» же опережает зону вылета всего на два очка и борется за выживание, поэтому мотивации у команды на предстоящий матч явно больше. «Нерадзурри» ни разу не теряли очки в очных встречах, но поражение от «Сассуоло» в прошлом туре заставило задуматься, не подарит ли команда баллы еще одному аутсайдеру. 

Можно присмотреться к надежному тренду: «нерадзурри» забивают в первом тайме на выезде в 11 из 13 последних матчей в Серии А. Если отличатся в первой 45-минутке и на этот раз, сыграет коэффициент 1.63.

«Бостон» и «Флорида» снова порадуют обилием голов

«Бостон» ярко начал серию с «Флоридой», но развалился во втором матче. Градус напряжения в этом соперничестве зашкаливает, команды много забивают и удаляются. Реализация численного преимущества работает эффективно, а в меньшинстве игроки допускают много моментов у своих ворот.

Очные встречи этих команд получаются результативными. В 12 из 15 последних встреч забивалось не менее шести голов, поэтому ТБ5,5 за 2.00 выглядит вполне логично. 

Фото: РИА Новости/Магомед Абасов; Panoramic/Keystone Press Agency, Spada/Keystone Press Agency/Global Look Press

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