Рублев впервые в карьере – третий фаворит на грунтовом «Мастерсе». А кто же победит?

В Риме взял старт последний большой турнир в преддверии «Ролан Гаррос». На грунте – период смуты: истинный король определился с вероятными наследниками, но все молодые фавориты копят силы под Париж.

В Италию из-за травм не приехали Карлос Алькарас и Янник Синнер – окно возможностей для новых сенсаций. А может, последнего финала Джоковича и Надаля? (вряд ли).

Нынешние линии до турнира – редкая история для мужского тенниса, когда можно поймать чемпиона за очень большой коэффициент. Например, на прошлой неделе Рублев имел на победу перед Мадридом статус за пределами топ-5 (котировка в диапазоне 35.00-40.00), а финалиста Оже-Альяссима букмекеры даже не утруждались добавлять в линию. Это был вариант по запросу от 100.00.

Почему Рублев так высоко в Риме?

За неделю статус российского чемпиона поменялся. Теперь победитель Мадрида красуется в топ-3 за 13.00. Выше только Стефанос Циципас (12.00) и Новак Джокович (2.80).

Такое положение Андрея – дань успеху и своеобразный эффект чемпиона. В реальности выиграть связку из двух грунтовых «Мастерсов» – заявка на величие Надаля или Джоковича. Серб сделал это один раз в карьере. Пока с двух попыток задача не покорялась даже Алькарасу. В прошлом году устал и он, хотя заработал редкий коэффициент на титул в Риме меньше 2.50 после победы в Испании.

Рублев до Мадрида и близко не имел стабильности, а после финала сообщил о проблемах со здоровьем. Важные факторы на пути в историю. Еще и с соперниками не сказать, что повезло: в этой части сетки крепкий чилийский грунтовик Харри, а уже в третьем круге можно попасть на 19-летнего француза Фиса, выигрывавшего сет у Рублева еще в январе.

А может, действующий чемпион?

Несколько странно звучит, но да, именно Даниил Медведев. К сожалению, чемпион Рима-2022 – не гарант как эмоциональных, так и финансовых инвестиций из-за травмы. Россиянин тренировался на кортах Рима, однако ясно, что основной приоритет после повреждения бедра будет сделан на «Ролан Гаррос». При малейшей опасности чемпион выберет осторожный путь в Париж, нежели сражение за уже имеющийся титул. Тем более легендарная серия все еще живет: 20 трофеев и ни одной защиты.

Кто, если не Джокович?

Очень плохая ставка на турнир в Риме – на победу Джоковича: коэффициент всего 2.80, Новак не играл почти месяц – с турнира в Монте-Карло, где в полуфинале уступил Рууду, будучи фаворитом за 1.40.

Как раз норвежец выглядит очень неплохо в линии за 15.00. Каспер – теневой первый номер турнира: уже есть финал в Монте-Карло и титул в Барселоне, победа над Новаком, а последнее поражение от Оже-Альяссима можно списать на усталость и несчастный случай. Рууд восстановился и будет здесь андердогом только в матче с Джоковичем.

Соблазнительно манит и за 20.00 Александр Зверев. Немец вряд ли готов всерьез сражаться за победу на «Ролан Гаррос» в 2024 году, а в Италии один фактор уже сложился – относительно легкая сетка, где в четвертьфинале не будет оппонента страшнее Григора Димитрова.

Вариант общей мечты – Рафаэль Надаль. Традиционно в Риме корты медленнее, чем в Мадриде, но такой аналитический фактор был бы актуален для разбора относительно здорового теннисиста. В то же время 30.00 на Надаля в Италии… Просто зафиксируем для истории.

Кто же заберет такой отнюдь не типичный «Мастерс» в Риме?

Фото: Panoramic, Irina R. Hipolito/Global Look Press

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