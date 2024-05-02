Алькараса обвинили в договорных матчах. Что вообще происходит?

Российский бизнесмен на связи с ATP.

В среду Карлос Алькарас проиграл Андрею Рублеву в четвертьфинале «Мастерса» в Мадриде. А вскоре после этого в российском информагентстве «Росбалт» появилось сообщение: бизнесмен Михаил Зальцман направил письма в АТР, оргкомитет мадридского турнира, Федерацию тенниса Испании и испанскую прокуратуру, в которых обвинил экс-первую ракетку мира в участии в договорных матчах.

Что происходит?

В чем суть претензий?

Зальцман утверждает, что Алькарас специально слил геймы на подаче во втором круге против Александр Шевченко (6:2, 6:1) и в четвертом раунде против Яна-Леннарда Штруффа (6:4, 6:7(5), 7:6(4)).

Как сообщает «Росбалт», в обоих случаях эти геймы могли стать последними в матче. В случае со Штруффом речь про гейм при счете 5:3 в третьем сете – когда Алькарас упустил четыре матчбола.

В случае с Шевченко указывается на шестой гейм второго сета – «подача Алькараса при счете 5:0». Но есть одна проблема – Алькарас не вел 5:0 во второй партии. Сначала он вел 3:0, проиграл свою подачу, а потом забрал еще три гейма, завершив встречу брейком.

Зачем это Алькарасу?

Зальцман утверждает, что у него есть «убедительные доказательства связи теннисиста Алькараса с бандитскими группировками».

Схема простая. Якобы мошенники, с которым связан Алькарас, в ключевые моменты грузили live-ставки на его соперника – что он выиграет конкретный гейм. Поскольку коэффициент на такой исход был очень большим, они получали большие выигрыши.

И, по словам Зальцмана, это было незаметно, потому что матчи проходят в Испании, многие за ними следят и ставят на Алькараса. Поэтому объем ставок получается примерно одинаковым.

«Сейчас проходит большой турнир на грунте в родной для Алькараса Испании, соответственно, за него болеет и ставит именно на него вся Испания. Поскольку очень большие деньги стоят с одной стороны на победу Алькараса, на другую сторону тоже можно ставить очень существенные суммы. И учитывая то, что с другой стороны коэффициент диаметрально противоположен маленькому коэффициенту ставок на Алькараса, в случае победы получаются совершенно гигантские суммы», – объяснил бизнесмен.

Правда, в чем именно заключается связь Алькараса с группировками, он не сообщил.

В теннисе реально есть бандитские группировки?

Реально есть.

Например, в 2018-м полиция накрыла синдикат в Бельгии, который состоял из организаторов договорняков и нескольких игроков.

Чуть ранее похожую группировку обнаружили в Испании.

В обоих случаях испанские медиа сообщали, что к договорнякам причастны граждане Армении, которых впоследствии стали называть армянской мафией. Они, по утверждению полиции, подкупали и запугивали игроков. Пятерым армянам в итоге предъявили обвинения в коррупции, отмывании денег, подделке документов (по ним заводили аккаунты на беттинг-сайтах) и участии в преступной организации.

В целом разбирательства продолжаются до сих пор.

А кто такой Михаил Зальцман?

В свое время он активно занимался развитием американского футбола в России и в 2013-м даже приглашал в свою московскую команду американского игрока Тима Тибоу – предлагал ему миллион долларов за два матча. Тот отказался.

Еще в начале 2010-х Зальцман предлагал финансирование «Спартаку» и был готов лично платить зарплату Фабио Капелло, чтобы тот остался главным тренером сборной России.

В 2014-м Зальцмана арестовали по делу о хулиганстве – он разбил окно в офисе своего «Радио Команда». Позже добавилось еще обвинение в избиении дубинкой сотрудника ЧОП. Бизнесмен утверждал, что дело сфабриковали по заказу Романа Абрамовича, который помогал другу, осуществлявшему рейдерский захват.

Тогда он просил информационной поддержки у друзей – Василия Уткина, Алексея Андронова, Кирилла Гомельского и Нобеля Арустамяна. Как сообщает «Росбалт», с Уткиным и Арустамяном у Зальцмана была букмекерская компания «Уткин, Нобель и Маленков».

А в 2022-м Зальцман обвинил друга в том, что тот во время встречи украл у него коллекционного плюшевого зайца стоимостью 7 млн рублей. Правда, позже полиция по камерам видеонаблюдения выяснила, что зайца на самом деле принес друг, а не Зальцман. В итоге в отношении бизнесмена проводили проверку.

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Фото: Gettyimages.ru /Buda Mendes, Clive Brunskill; life.ru