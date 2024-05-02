Алькараса обвинили в договорных матчах. Что вообще происходит?
Российский бизнесмен на связи с ATP.
В среду Карлос Алькарас проиграл Андрею Рублеву в четвертьфинале «Мастерса» в Мадриде. А вскоре после этого в российском информагентстве «Росбалт» появилось сообщение: бизнесмен Михаил Зальцман направил письма в АТР, оргкомитет мадридского турнира, Федерацию тенниса Испании и испанскую прокуратуру, в которых обвинил экс-первую ракетку мира в участии в договорных матчах.
Что происходит?
В чем суть претензий?
Зальцман утверждает, что Алькарас специально слил геймы на подаче во втором круге против Александр Шевченко (6:2, 6:1) и в четвертом раунде против Яна-Леннарда Штруффа (6:4, 6:7(5), 7:6(4)).
Как сообщает «Росбалт», в обоих случаях эти геймы могли стать последними в матче. В случае со Штруффом речь про гейм при счете 5:3 в третьем сете – когда Алькарас упустил четыре матчбола.
В случае с Шевченко указывается на шестой гейм второго сета – «подача Алькараса при счете 5:0». Но есть одна проблема – Алькарас не вел 5:0 во второй партии. Сначала он вел 3:0, проиграл свою подачу, а потом забрал еще три гейма, завершив встречу брейком.
Зачем это Алькарасу?
Зальцман утверждает, что у него есть «убедительные доказательства связи теннисиста Алькараса с бандитскими группировками».
Схема простая. Якобы мошенники, с которым связан Алькарас, в ключевые моменты грузили live-ставки на его соперника – что он выиграет конкретный гейм. Поскольку коэффициент на такой исход был очень большим, они получали большие выигрыши.
И, по словам Зальцмана, это было незаметно, потому что матчи проходят в Испании, многие за ними следят и ставят на Алькараса. Поэтому объем ставок получается примерно одинаковым.
«Сейчас проходит большой турнир на грунте в родной для Алькараса Испании, соответственно, за него болеет и ставит именно на него вся Испания. Поскольку очень большие деньги стоят с одной стороны на победу Алькараса, на другую сторону тоже можно ставить очень существенные суммы. И учитывая то, что с другой стороны коэффициент диаметрально противоположен маленькому коэффициенту ставок на Алькараса, в случае победы получаются совершенно гигантские суммы», – объяснил бизнесмен.
Правда, в чем именно заключается связь Алькараса с группировками, он не сообщил.
В теннисе реально есть бандитские группировки?
Реально есть.
Например, в 2018-м полиция накрыла синдикат в Бельгии, который состоял из организаторов договорняков и нескольких игроков.
Чуть ранее похожую группировку обнаружили в Испании.
В обоих случаях испанские медиа сообщали, что к договорнякам причастны граждане Армении, которых впоследствии стали называть армянской мафией. Они, по утверждению полиции, подкупали и запугивали игроков. Пятерым армянам в итоге предъявили обвинения в коррупции, отмывании денег, подделке документов (по ним заводили аккаунты на беттинг-сайтах) и участии в преступной организации.
В целом разбирательства продолжаются до сих пор.
А кто такой Михаил Зальцман?
В свое время он активно занимался развитием американского футбола в России и в 2013-м даже приглашал в свою московскую команду американского игрока Тима Тибоу – предлагал ему миллион долларов за два матча. Тот отказался.
Еще в начале 2010-х Зальцман предлагал финансирование «Спартаку» и был готов лично платить зарплату Фабио Капелло, чтобы тот остался главным тренером сборной России.
В 2014-м Зальцмана арестовали по делу о хулиганстве – он разбил окно в офисе своего «Радио Команда». Позже добавилось еще обвинение в избиении дубинкой сотрудника ЧОП. Бизнесмен утверждал, что дело сфабриковали по заказу Романа Абрамовича, который помогал другу, осуществлявшему рейдерский захват.
Тогда он просил информационной поддержки у друзей – Василия Уткина, Алексея Андронова, Кирилла Гомельского и Нобеля Арустамяна. Как сообщает «Росбалт», с Уткиным и Арустамяном у Зальцмана была букмекерская компания «Уткин, Нобель и Маленков».
А в 2022-м Зальцман обвинил друга в том, что тот во время встречи украл у него коллекционного плюшевого зайца стоимостью 7 млн рублей. Правда, позже полиция по камерам видеонаблюдения выяснила, что зайца на самом деле принес друг, а не Зальцман. В итоге в отношении бизнесмена проводили проверку.
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Фото: Gettyimages.ru/Buda Mendes, Clive Brunskill; life.ru
если бы речь шла об игроке из второй-третьей сотни рейтинга с небольшим нестабильным доходом, допускаю возможность разных схем,
но тут речь о самом топовом теннисисте мира.
его доходы - от 5 до 10 млн евро в год призовых за турниры и до 10 млн евро в год - рекламных/спонсорских денег.
то есть клеветник де-факто исходит из того, что игрок пошел на риск потерять как минимум эти спонсорские 10 млн руб в год лишь ради какого-то сиюминутного барыша.
нонсенс и абсурд.
когда в схему вовлечены много людей (ведь такое предложение гипотетически должно поступить не игроку напрямую, а его менеджеру), риск слива информации - колоссальный.
никто в здравом уме не пойдет на то, чтобы променять свою мегауспешную жизнь на несколько лет тюрьмы
Это тоже самое, что публиковать коммент из условного инстаграма после слива ставки очередного лудомана. Здесь просто разница, что человек не поленился, и направил письма, вместо того, чтобы просто оставить комментарий.
Тем более, это неизвестный никому человек.