«Реал» долго не забивал, но за Мадрид была закономерность и метка Харри Кейна

Полуфиналы в Лиге чемпионов – праздник для ценителей больших коэффициентов. «Реал» подтвердил своеобразную закономерность – есть существенное отличие между первыми и вторыми играми Мадрида в плей-офф. А вот с магией последних минут уже не поможет разобраться никакая серия. Знал бы прикуп – ставил бы на дубль Хоселу, но такой расклад по индивидуальной статистике резервиста никто в линии предложить не догадался...

Никакой логики – только девиз «Реала»

«Реалу» вернулось за четвертьфинал с «Манчестер Сити» – так наверняка уже хотел сказать Джейми Каррагер, но не забываем прописную истину: «Никогда не хороните этот Мадрид».

Матч логично разделить на отрезки «до» и «после» безумной концовки. По xG Мадрид превзошел соперника, Винисиус был в меру ярок, а клуб объективно наиграл на один забитый мяч.

Для большей боли «Бавария» отметилась в тот момент, когда все, похоже, и в Мюнхене, уже ждали гола в ворота Нойера. Дэвис благодаря случаю вышел на поле и забил вратарю, вероятно, своей будущей команды – слишком запутанный сюжет. Говорить о том, что на гол канадца до игры давали больше 20.00 – излишнее движение, как финты Винисиуса до выхода Хоселу, ведь наверняка никто не ставил.

Забивают всегда

В поиске сложных серий можно было упустить главную и простую закономерность – «Реал» в нынешней Лиге чемпионов забивал в каждом матче. Любому сопернику – вне зависимости от присутствия мотивации. Просто магия. А еще «Реал» в нынешнем плей-офф – гарантия зрелищности. Редкий случай, когда финалист выходит на битву за трофей в Лиге чемпионов, оформляя серию из пяти игр подряд на исход «обе забьют».

Не выигрывает никогда

А против «Баварии» сыграла другая закономерность – Харри Кейн. Англичанин официально продлил жизнь линии на свою карьеру без единого трофея. Коэффициент 30.00 после дубля от Хоселу за две минуты в полуфинале Лиги чемпионов на этот исход уже выглядит слегка завышенным.

«Реал» со своим новым героем идет бороться за трофей, «Бавария» постарается помочь Кейну побить рекорд Левандовского (6 голов за 2 матча). Коэффициент – 5.60. Других целей у Мюнхена не осталось. Ставки на «Спортс» Цифра дня: 41! Коэффициент на победу «Реала» на 88-й минуте

Фото: Gettyimages.ru /Alexander Hassenstein, Clive Brunskill