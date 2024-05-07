Большие загадки ЛЕ/ЛК: выйдет ли в финал «Аталанта» Миранчука, сотворит ли чудо «Астон Вилла», удержится ли «Фиорентина»?

Ответные полуфиналы Лиги Европы стартуют в четверг, а Лига конференций начнется чуть пораньше – уже в среду сыграют «Брюгге» и «Фиорентина». Напоминаем расклады.

В ЛЕ, кажется, все ясно с первым финалистом, но станет ли Миранчук вторым?

Непобедимый «Байер» поколотил еще и «Рому» в Риме – 2:0, так что проход итальянцев в основное время уже котируется за 13.75. А букмекеры не сомневаются, что и в Леверкузене выиграют немцы – 1.52 на прямую победу против 6.15 у «Ромы».

Зато без голов, похоже, не обойдется – 1.72 на ТБ2.5, хотя сыграет ли Пауло Дибала – пока вопрос. Но из четырех оставшихся полуфиналов ЛЕ/ЛК этот пока видится наименее интригующим.

А во второй игре ЛЕ борьба предстоит серьезная после 1:1 «Аталанты» и «Марселя» во Франции. При этом «Аталанта» дома часто побеждает (11 побед в 16 играх в Серии А), но «Марсель» в гостях – худшая команда Лиги 1 наряду с «Клермоном».

За «Аталанту» не сыграют Эмиль Хольм, Рафаэл Толои и Сеад Колашинац. Потери «Марселя» – Билаль Надир, Валантен Ронжье и Бамо Меите.

Букмекеры дают 1.38 на проход «Аталанты», 2.94 – «Марселя». Победа хозяев в основное время котируется за 1.79, гостей – за 4.95.

Пока близок финал «Байер» – «Аталанта», который состоится 22 мая в Дублине. Но впереди полуфиналы 10 мая в 22:00 по московскому времени – «Байер» примет «Рому», а «Аталанта» – «Марсель».

В ЛК тяжелейший выезд «Фиорентины» и почти трудновыполнимая задача «Виллы»

«Фиорентина» с гигантским трудом выиграла у «Брюгге» 3:2, забив победный гол на последних минутах. У итальянцев еще пока остаются шансы уцепиться за зону ЛК в чемпионате, но гораздо лучше попасть в ЛЕ через победу в турнире ЛК – тем более можно выиграть финал со второй попытки.

Но надо оказаться там через полуфинал в Бельгии против соперника, который выиграл шесть последних матчей в чемпионате Бельгии. Хотя и придется обойтись без травмированных Дедрика Боята и Бьорна Мейера, а также получившего красную карточку во Флоренции Рафаэла Нвадике.

На проход «Фиорентины» есть коэффициент 1.33, «Брюгге» – 3.20. Шансы на прямую победу котируются примерно одинаково – 2.51 у «Брюгге» и 2.75 у «Фиорентины».

У любого из них задача попроще, чем у «Астон Виллы», которая внезапно получила домашние 2:4 от «Олимпиакоса». В Греции придется обойтись без Эмилиано Буэндии, Бубакара Камара, Тайрона Мингза, Джейкоба Рэмзи и Моргана Роджерса. Сыграют ли Эмилиано Мартинес, Юри Тилеманс и Николо Дзаньоло – тоже вопрос.

Теперь выход в финал «Олимпиакоса» оценен всего в 1.18, а «Астон Виллы» – уже в 4.70. Прямая победа англичан предлагается за 2.06, а греков – за 3.26, но побеждать «Вилле» нужно в три гола.

«Фиорентина» – «Олимпиакос», пока такой финал и вырисовывается на 29 мая. Пройдет он, кстати, в Афинах. Но перед этим состоятся ответные полуфиналы – 8 мая в 19:45 «Брюгге» примет «Фиорентину», днем позже – «Олимпиакос» сыграет дома с «Астон Виллой».

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В ЛЕ до сих пор главным фаворитом после вылета «Ливерпуля» считается «Байер» – 1.45 на итоговую победу. Побольше коэффициент у «Аталанты» – 4.00. Шансы «Марселя» и «Ромы» совсем невысоки – 11.00 и 30.00.

В ЛК более ровные коэффициенты – 2.35 на «Фиорентину», 3.00 на «Олимпиакос», 5.00 на «Астон Виллу» и 7.50 на «Брюгге». Еще неделю назад до приезда «Оли» победа «Виллы» в ЛК котировалась за 1.95.

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Фото: Gettyimages.ru /Emilio Andreoli, Gabriele Maltinti