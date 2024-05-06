Уже завтра определится первый финалист ЛЧ. «ПСЖ» – явный фаворит, но «Боруссия» будет биться за себя и за того парня (Ройса)

Обстановка накалена до предела.

Еще немного и мы узнаем финалистов Лиги чемпионов. Первый участник определится завтра в Париже. «ПСЖ» неудачно съездил в Дортмунд, привез домой поражение, но не потерял шансы на выход в финал.

«ПСЖ» отдыхал, а «Боруссия» переваривала новость об уходе Ройса

У банды Луиса Энрике в этом сезоне все отлично – выиграли Суперкубок Франции, оформили чемпионство в Лиге 1 и вышли в финал Кубка страны, в котором сыграют с «Лионом» 26 мая. Однако это будет через три недели, а сейчас парижане все силы бросят на Лигу чемпионов, о которой мечтают много лет.

«ПСЖ» не играл в других турнирах после первой полуфинальной встречи ЛЧ, поэтому игроки успели отдохнуть и подходят к матчу в отличной форме.

Из последних 10 встреч «ПСЖ» выиграл шесть, две проиграл и два раза сыграл вничью.

В пятницу стало известно, что «Боруссию» по окончании сезона покинет легенда клуба Марко Ройс. Как это повлияет на настрой команды в Лиге чемпионов, пока неизвестно, но на следующий день после новости парни Эдина Терзича в Бундеслиге разнесли «Аугсбург» 5:1. Один из голов – на счету Ройса.

У «Боруссии» в 10 последних матчах шесть побед, три поражения и одна ничья.

В очных встречах равенство, но это уже не важно

В первом матче фаворитом считался «ПСЖ», но «Боруссия» отлично играет домашние игры против парижан, что доказала вновь. Первый тайм в Дортмунде парижане провалили – пропустили гол (отличился Никлас Фюллькруг) и в ответ предложили целых 0 ударов в створ ворот. После перерыва все изменилось. «ПСЖ» стал агрессивнее в атаке, переиграл хозяев по xG и дважды пробил в штангу.

В гостях против «ПСЖ» «Боруссия» не так успешна, как дома – в трех матчах ни одной победы (два поражения, одна ничья).

Всего «ПСЖ» и «Боруссия» провели между собой семь официальных встреч. У команд по две победы, три матча завершились вничью. Разница забитых мячей – 7:5 в пользу парижан.

Кто не поможет командам в ответном матче?

У «ПСЖ» есть серьезная потеря в лице Лукаса Эрнандеса, который получил травму в Дортмунде. Также отсутствуют Преснель Кимпембе и Серхио Рико, но парни травмированы уже давно, да и Энрике сейчас не сильно в них нуждается.

У «Боруссии» в лазарете Рами Бенсебайни и Дониэлл Мален. Игроки не в основном составе, поэтому их отсутствие не сыграет роли. Есть проблемы со здоровьем у Себастьяна Аллера и Карима Адейеми, поэтому их участие в матче под вопросом.

У «Боруссии» преимущество в один гол, но «ПСЖ» – фаворит на выход в финал

В первой встрече ожидалось, что обе команды забьют. Букмекеры продолжают упрямо верить в такой исход – «Обе забьют – Да» идет за 1.67. В этот раз мы заметили закономерность – во всех очных встречах команд сыграл ТМ3,5 гола. В этом матче ТМ3,5 гола котируется за 1.65.

Несмотря на поражение в Дортмунде, «ПСЖ» – явный фаворит полуфинального противостояния. Выход парижан дают за 1.63, выход «Боруссии» – за 2.36.

Победа «ПСЖ» в ответном матче котируется за 1.50, победа «Боруссии» – за 6.90.

Предсказать исход встречи, где может произойти все, что угодно, сложно, поэтому присмотримся к деталям. «ПСЖ» не выиграл первый тайм в 82% матчей Лиги чемпионов. «Боруссия» не уступила в стартовой 45-минутке в 10 из 11 игр. Основные события развернутся в концовке матча. «Боруссия» не проиграет в первом тайме дают за 1.84.

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Напомним, что матч «ПСЖ» – «Боруссия» состоится во вторник, 7 мая. Начало – в 22:00 по московскому времени.

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Фото: Gettyimages.ru /Alex Grimm; Joachim Bywaletz/XinHua, Bernd Thissen/dpa, Panoramic/Keystone Press Agency/Global Look Press