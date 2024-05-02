«Балтика» поразительна – на выезде в Кубке обошла сразу четвертых! Хотя в РПЛ она – худшая в гостях

«Балтика» вышла в финал Пути регионов Кубка России, победив 1:0 «Ростов» на выезде. Здесь неожиданно все – и что «Балтике» остался всего шаг до Суперфинала, и что она добилась отличного результата именно в гостях.

Кубковый путь «Балтики» – четыре успеха на шести выездах

Дома в группе балтийцы обыграли «Зенит» и разгромили «Ахмат», но уступили «Крыльям Советов». Еще было 2:2 с «Локомотивом» и 0:1 с ЦСКА.

А вот как они играли в гостях:

«Балтика» выиграла половину матчей в гостях, а также прошла «Локомотив» по пенальти. Фактически не получилась только одна игра – против ЦСКА. Даже с «Зенитом» балтийцы выглядели неплохо.

И именно благодаря гостевым матчам выступление в этом турнире вышло настолько грандиозным.

С выездами в РПЛ все сложно – хуже не играет никто (но ведь были 7:1!)

«Балтика» сыграла 13 матчей в РПЛ на чужом поле. Она набрала те же пять очков, что и «Пари НН» – меньше нет ни у кого. У «Балтики» всего одна победа, но при этом десять поражений.

Калининградцы проиграли семь первых выездных матчей, а в следующих четырех не забили ни одного гола. Но 12-я гостевая игра вышла особенной – «Балтика» набила «Ахмату» аж семь голов. Затем забила еще дважды в Краснодаре, хоть и уступила.

Получается, что на выезде в Кубке балтийцам куда комфортнее. Но там финал Пути регионов пройдет дома, гостевая игра будет только в Суперфинале, если балтийцы выйдут (и для обоих соперников).

В чемпионате «Балтике» осталось съездить в Екатеринбург и Ростов. И там – не менее важные матчи, чем финал Пути регионов в Кубке.

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Фото: РИА Новости /Сергей Пивоваров