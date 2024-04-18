В финале Кубка Гагарина «Локо» – явный фаворит. А какие еще есть линии и тренды?

18 апреля стартует финальная серия Кубка Гагарина. В решающей серии сыграют «Металлург», который четыре раза доходил до последней стадии и два раза поднимал трофей над головой, и «Локомотив», выходивший в финал только в первый год существования КХЛ. Кто же победит?

Опыт и победные традиции «Металлурга»

«Металлург» в полуфинале обыграли «Автомобилист» (4:3) и в пятый раз в истории вышел в финал Кубка Гагарина. Последний финал команды был в сезоне-2021/22, тогда играли с ЦСКА. И уступили в семи матчах. «Металлург» – самый результативный клуб плей-офф с 51 шайбу. Главная звезда в защите – Робин Пресс с 14 очками (3+11). Среди нападающих Дмитрий Силантьев, заработавший в серии с «Автомобилистом» семь результативных баллов (3+4). На текущий момент в активе у форварда 14 очков в этом розыгрыше Кубка Гагарина (4+10), игрок также вошел в число лучших бомбардиров этого плей-офф, уступив только Анатолию Голышеву из «Автомобилиста» (18 очков).

Из трендов, по линии БЕТСИТИ:

«Металлург» победил в основное время в 7 из 8 последних домашних поединков в чемпионате - 2.75 сегодня. Как минимум 5 шайб забрасывалось по итогам трех периодов в 5 из 6 предыдущих игр в КХЛ с участием команды Андрея Разина. 2.85 сегодня. Магнитогорцы забивали не меньше трех голов в основное время в четырех последних матчах в лиге в статусе хозяев площадки. 2.37. На то, что «Металлург» победит в серии дают 2.75 , победы не будет за 1.45.

Но «Локомотив» – прекрасен

В прошлом раунде ярославцы «всухую» вынесли «Трактор» и вышли в финал КХЛ впервые за 15 лет. Команда пропустила в прошлом раунде всего пять шайб – это лучший результат среди всех полуфиналистов текущего сезона.

Лидером по итогам трех стадий плей-офф в составе ярославцев стал Максим Березкин, набравший 14 результативных баллов (4+10). Он вошел в тройку лучших бомбардиров лиги.

Тренды:

Команда победила в основное время в 4 из 5 последних гостевых поединков в КХЛ. 2.55, что проиграют.

Не больше 4 шайб забрасывалось по итогам 60 минут в 6 из 9 предыдущих матчей в лиге с участием ярославцев. 1.56, что ТМ пройдет сегодня. «Локомотив» не забивал больше двух голов в основное время в 9 из 11 последних личных встреч в чемпионате на площадке «Металлурга».

На что ставить в финальной серии?

Против одной из лучших игровых систем КХЛ и великолепной физподготовки «Металлургу» будет невероятно сложно. Плюс то количество ошибок, которые «Магнитогорск» допускает в этом плей-офф, вряд ли идет в плюс противостояния. Верить в чемпионство «Локомотива» надо, особенно за 1.45 на победу в серии. Тут уже все решено.

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Фото: vk/hclokomotiv_official