Топ-футбола еще нет, зато поймали главные тренды пятничных матчей

Еврокубки отгремели, футбольные выходные еще не начались – сегодня пограничье, пятничные игры с их трендами и линиями.

Фора ноль от «Бетиса»

У «огурцов» все не здорово. Клуб вылетел из зоны еврокубков, пропустив вперед «Валенсию», а также заметно отстал от «Реал Сосьедада». Чтобы вернуться в борьбу за попадание как минимум в семерку лучших, севильцам необходимо обыгрывать соперников из второй половины турнирной таблицы, тем более в домашних поединках. На своем поле «Бетис» имеет неплохие результаты, уступив только два раза в 16 последних матчах в Ла Лиге.

В соперниках «Сельта», которой нужно сохранять место в Примере. Да и «Бетис» пропускает много в последних турах, хотя соперник одержал только три победы в чемпионате с апреля прошлого года.

«Бетис «с форой (0) за 1.59.

Обе команды забивали в 8 из 9 последних личных встреч на поле «Бетиса» в Ла Лиге, 1.82, что ОЗ пройдет.

Забьет только «Лацио»

Когда в соперниках скромная «Салернитана» иного и быть не может.

Римляне с новым тренером в единственном домашнем поединке одолели «Ювентус» (1:0), а вот «Салернитана» в своем первом гостевом матче под руководством Стефано Колантуоно «Болонье» проиграла (0:3). Да и в целом в активе у команды всего одна победа и четыре ничьи за 15 поединков на чужих полях в Серии А.

«Лацио» перед выходом на финишную прямую сезона нужна не просто победа, но победа уверенная, дабы вновь обрести себя. Матч с явным аутсайдером даст команде такую возможность. Только «Лацио забьет» за 2.12.

«Аугсбург» не проиграет. Но и минимально по голам

Хозяева хотя пропускают и регулярно, но редко когда больше одного мяча. Даже «Байер» забил «Аугсбургу» всего один раз. «Унион» же является самой малорезультативной командой в выездных матчах этого чемпионата. Причем берлинцам придется что-то придумывать в атаке без своего лучшего бомбардира, перебравшего желтых карточек.

«Аугсбург» не проиграет и ТМ 3,5 за 1.88.

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Раздел «Ставки» на Спортсе

Фото: Maurizio Borsari/AFLO/Global Look Press