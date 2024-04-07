Сухой матч «Зенита», голы «Динамо» и «Спартака», успех «Ливерпуля» против «МЮ» во втором тайме – возможные события крутого дня
Отличный футбольный день – очень живые матчи в РПЛ, предполагаемая голевая феерия в Германии, а еще заруба суперклубов в АПЛ.
«Балтика» не забьет «Зениту»
Фаворит понятен – вторая команда чемпионата принимает вторую с конца. Жуткую серию балтийцев мы помним – восемь подряд матчей без забитых голов вообще. «Балтика» забила всего 14 мячей за 21 тур. «Зенит» вместе с «Факелом» лидирует по сухим играм в РПЛ.
«Балтика» не забьет – коэффициент 1.66. К тому же не будет травмированных Джоэля Фамейе и Гедеона Гузины. Не самая любимая ставка, ведь влететь может любой рикошет, но все-таки подкреплена тенденциями.
«Динамо» против «Спартака» – конечно, голы!
Здесь цифрами аргументировать сложнее: у «Динамо» всего 11 верхов в 21 туре, а у «Спартака» даже на один меньше. «Спартак» еле-еле забивает в этом году, «Динамо» разбили неделю назад ростовчане. Как вообще сюда вписывается ТБ2.5, да еще и за 1.70?
Причина первая – стиль, обе команды нацелены на атаку, у обеих в 2024-м трещит оборона. Кажется, что именно в этой игре атакующие действия превзойдут защитные.
Ну а вторая причина – шесть верхов в личных встречах из последних девяти всего.
«Ливерпуль» сыграет лучше «МЮ» после перерыва
Матч пройдет в Манчестере. У соперников гигантская разница во вторых таймах: «Ливерпуль» выиграл их 23 и проиграл всего три, у «МЮ» выиграно 10 и проиграно 13.
Но нулевая фора на «Ливерпуль» – неинтересна, она всего 1.35. А -0.25 идет за 1.60 – любопытный вариант.
Рискнем с первым таймом «Челси» в Шеффилде
«Шеффилд Юнайтед» примет «Челси». Хозяева выиграли всего четыре первых тайма и проиграли половину – худшие в АПЛ по этому показателю. «Челси» выиграл не так много (девять), но проиграл всего три – смотрится уверенно до перерыва.
Обе команды сыграли тяжелые матчи на неделе. Возможно, это скажется, но больше после перерыва. Если «Челси» выиграет первый тайм – сыграет коэффициент 1.81.
До перерыва «Хоффенхайм» и «Аугсбург» могут забить два гола на двоих
Чем интересна эта пара. В первых таймах «Аугсбурга» забито 53 гола – и это самый результативный показатель Бундеслиги. «Хоффенхайм» ушел недалеко – 47 голов.
Сюда же можно добавить, что «Аугсбург» пропускает во всех играх кроме двух, а «Хоффенхайм» – кроме одной, да еще и не забивал только в трех из них, так что ТБ2.5 установлен всего за 1.42.
Но нам больше интересен ТБ1.25 в первом тайме за 1.78. Как раз потому что до перерыва в играх этих команд забивается немало голов.
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Фото: Alexander Kulebyakin, Paul Terry/Global Look Press