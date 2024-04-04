«Фонбет» – лучший среди букмекеров России, забрал более трети рынка. А главный рост выручки – у «Пари» и «Бетбума»

Управляющий партнер PARI Дмитрий Сергеев в своем телеграм-канале опубликовал таблицу финансовой отчетности букмекерских компаний.

Вот как она выглядит в нашей перепечатке:

Несколько главных выводов:

● «Фонбет» значительно увеличил выручку за год. И не только остался лидером на рынке, но и увеличил долю почти на 4%.

● Более чем две трети – почти 70% рынка – занимают «Фонбет», «Винлайн» и «Бетбум». Оставшаяся треть делится на остальные компании.

● При этом лучший рост выручки продемонстрировали «Пари» и «Бетбум» – он у них составил больше сотни процентов. У «Фонбета» – 97%, тоже впечатляет.

● Долю на рынке увеличили «Фонбет», «Бетбум» и «Пари». Остальные –потеряли, а больше всех – «Лига ставок» с минусом в 2,5%.

● «Мелбет» фактически не сдвинулся с места: у него – 1% изменения по выручке, у остальных заметный рост. Да еще и небольшая потеря доли рынка в 1,5%.

● Объясняем цифры «Беттери» – в апреле 2022 года компания прекратила деятельность на российском рынке, но заработала через полтора года. В декабре 2023-го появилась информация о том, что «Беттери» появился в списке ЦУПИС. Согласно отчетности, совокупный убыток по итогам 2023 года составил у нее 118,9 млн рублей.

Всего же общая выручка со всех букмекерских компаний увеличилась почти в два раза. Если не брать «Мелбет» и «Беттери», то только у двух из них рост составил менее 33% – у «Спортбета» (27%) и «Балтбета» (18%).

Интересно, как изменятся цифры еще через год.

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Фото: РИА Новости /Алексей Даничев