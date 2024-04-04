«Челси» сыграет лучше «МЮ» до перерыва, «Ливерпуль» – пофеерит после, в Испании встретятся аутсайдеры по угловым

Еще один любопытный матч Кубка России плюс две встречи в АПЛ и тур в Нидерландах. Сегодня тоже найдутся интересные варианты для ставок.

«Ахмат» превзойдет «Оренбург» до перерыва

Матч состоится в Грозном. Если судить по РПЛ, «Оренбург» – абсолютно худшая команда турнира по первым таймам, из 21 выигран всего один, забито только четыре гола. У «Ахмата» пять побед и голов на девять больше.

Фора -0.25 на «Ахмат» до перерыва предлагается сразу за 2.05. Нулевая – низковата: 1.49.

Напомним, что это Кубок, так что составы могут быть смешанными, что повлияет и на расклады.

«Ливерпуль» не заметит «Шеффилд». Или будет беречься?

Матч на «Энфилде», фаворит очевиден. Статистика неумолима: «Ливерпуль» выиграл 22 вторых тайма из 29, «Шеффилд» проиграл 17. Есть минусовая фора на «Ливерпуль» после перерыва, это -1.25 за 1.58 и -1.5 за 1.80.

Но через три дня «Ливерпулю» играть на «Олд Траффорд» куда более сложный матч. Не побережется ли команда против «Шеффилда»? Это тоже стоит учитывать.

«Челси» сыграет не хуже «МЮ» до перерыва

«Челси» – «МЮ» – центральный матч дня. Статистика у команд в первых таймах по виртуальным набранным очкам примерно одинакова, но есть важный момент – «Челси» проиграл всего три из них, это меньше всех в АПЛ. У «МЮ» –девять побед из 29.

Что дают на первый тайм? Нулевая фора «Челси» – всего 1.52, а -0.25 идет за 1.90.

В Испании сыграют аутсайдеры по угловым

«Гранада» принимает «Валенсию» – и это команды, чей показатель по среднему количеству угловых не залезает за 4. Они реже всех подают их в Ла Лиге: 3,76 – «Гранада», 3,1 – «Валенсия».

В матче есть ТМ9.25 по угловым за 1.66.

Идем против верхового «Аякса»

В Нидерландах «Аякс» сыграет дома с «Гоу Эхед Иглс». Хозяева часто гоняют верхи, да и за последние полтора месяца пробивали их трижды в пяти матчах. Но соперник непрост – чемпионат он начинал с семи верхов в восьми играх, но следующие 19 закончил 13 низами. Недавно удалось упереться против ПСВ (0:1), хотя с «Аяксом» низ не вышел (2:3).

Тем не менее, ТМ3.5 здесь дают за 1.66. Интересно, что в итоге получится.

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Фото: РИА Новости /Максим Богодвид; Gettyimages.ru /Stu Forster