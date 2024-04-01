Целый тур Серии А в понедельник! Выбрали три тренда, которые работают как часы

Раздел «Ставки» на Спортс заряжает позитивом на неделю. Сегодня три игры, но не только из Серии А. Интрига!

«Интер» победит, будет сухо

Мало кто сомневается в чемпионстве «Интера». Математика говорит, что им хватит и четырех побед в оставшихся девяти турах. Календарь – легкий, так как сразу шесть встреч с командами, которые сейчас на 14-й строчке или ниже. Первые – уже сегодня.

Наверняка победа хозяев получится не только уверенной, но и «сухой». «Эмполи» не забил в трех предыдущих турах, а также плох в атаке. «Интер» в последних 10 домашних матчах в чемпионате пропустил только 3 мяча. Паззл складывается.

Сухая победа «Интера» за 1.83.

«Рома» на ходу

Римляне находятся в отличной форме. После ухода Моуринью они набрали 22 очка из 27 возможных, уступив только бесспорному лидеру чемпионата – «Интеру». В клубе уверены, что догонят «Болонью» в турнирной таблице и финишируют в зоне ЛЧ.

В соперниках «Лечче», который в текущем розыгрыше всего с шестью победами. Причем в последних 24 турах в активе только три победы. Еще команда провела 10 матчей в этом сезоне с клубами из топ-7 Серии А и потерпела в них 8 поражений, еще два раза была ничья.

В девяти предыдущих очных противостояниях в чемпионате у римлян семь побед, а у «Лечче» – всего одна (еще один поединок завершился ничьей). Победа «Ромы» за 1.85.

Фора «Вильярреала»

«Субмарина» в отличной форме. Такой длительной беспроигрышной серии в Ла Лиге у них не было с декабря 2020 года. Разгон был долгим, однако, команда напоминает прошлогодних себя – дерзкие, играют в атаку и исправно набирают очки.

В соперниках «Атлетико», который стал больше ошибаться. Как итог – вылет из топ-4 Ла Лиги. Если на своем поле у «Атлетико» едва ли не лучшие показатели в лиге, то на выезде у клуба лишь восьмой результат в чемпионате. Команда уступила в 7 из 14 гостевых поединков в текущей Примере, одержав всего 4 победы, причем над соперниками из второй половины турнирной таблицы.

В восьми предыдущих личных встречах дома в Ла Лиге «Вильярреал» проиграл только один раз (3 победы и 4 ничьи). «Вильярреал» с форой (0) за 2.40.

Раздел «Ставки» на Спортсе

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Фото: Gettyimages /Marco Luzzani; Ivan Terron/Keystone Press Agency/Global Look Press