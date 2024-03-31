«Ман Сити» не заметит «Арсенал», лондонцы просто не умеют побеждать на «Этихаде». И это ключевой матч в гонке АПЛ

На важнейший матч против «Арсенала» Пеп Гвардиола остался без ключевых игроков (матчи сборных снова виноваты) – Стоунз, Аканджи, Уокер, а может и Эдерсон, пропустят воскресный матч на «Этихаде». Раздел Ставки на Спортсе с трендами на игру.

«Сити» – фаворит за 2.15, на ничью и победу лондонцев – 3.60.

Матч на «Этихаде» предполагает повышенную активность в обороне, может, врубится максимальный прессинг? «Пушкари» на серии из восьми побед в чемпионате. Победа «Брентфордом» (2:1), ничья против «Ливерпуля» и вжух – лидеры таблицы. Вот только все настолько условно, что гонка ожидается у-ля-ля какая. Тут мы подробно расписали изменение коэффициентов. Из ключевых трендов:

● Забивали как минимум два гола в восьми последних играх в АПЛ.

● Три или более мячей забито в девяти предыдущих матчах «канониров» в Премьер-лиге.

● Команда выиграла в четырех последних выездных играх в чемпионате. А в трех предыдущих гостевых матчах в АПЛ, внимание, лондонцы победили с разницей как минимум в пять голов.

У «Сити»:

● Не проигрывают в 13 подряд поединках в Премьер-лиге (10 побед и 3 ничьи).

● На своем поле у «Манчестер Сити» 25-матчевая беспроигрышная серия в АПЛ (20 побед и 5 ничьих).

● Обе команды забивали в восьми из 11 предыдущих домашних встреч «горожан» в чемпионате.

И главное: «Арсенал» не отнимает очки у Сити с 2017-го, последние две игры – суммарно 1:9, а в 2010-м случилась последняя победа на выезде, тогда было 3:0. «Манчестер Сити» победил в семи предыдущих очных матчах на своем поле в Премьер-лиге. В АПЛ Пеп и Микель встречались семь раз. На счету Хосепа Гвардиолы – шесть побед, а у Микеля Артеты – только одна.

Деклан Райс высказался о предстоящем матче между «Манчестер Сити» и «Арсеналом» лучше остальных. Прочувствуйте:

«Пусть они сыграют против нас. Готов отправиться туда в статусе андердога и доказать всем, что мы можем быть командой, которой действительно хотим. Я бы предпочел, чтобы о нас что-то болтали, говорили, что мы такие-то и такие-то, и чтобы потом приезжали туда и шокировали, показывая всем, насколько хороши.

Это футбольный матч. Мы ничуть не хуже «Ман Сити». Мы – «Арсенал», они – «Сити». У нас есть невероятные игроки, у них – тоже. Нас ждет нереальная игра».

Раздел «Ставки» на Спортсе

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Фото: Mark Cosgrove/News Images, Nigel Keene/Global Look Press