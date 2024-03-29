Что в пятничном меню: комбо «Динамо», победа «Кадиса» и фора «Лилля»

Раздел Ставки на Спортсе снова выбрал три матча и три тренда на них. Пролетим над Францией, Испанией и завернем в РПЛ.

Комбо «Динамо» с тоталом

Москвичам играть с «Ростовом», который лишь в 18-м туре впервые не пропустил на выезде в РПЛ-2023/24. Исправно забивающее «Динамо» наверняка воспользуется пробелами в обороне соперника. Да и Константин Тюкавин в строю, поставивший в прошлом туре рекорд клуба по матчам с результативными действиями: нападающий оказался причастен к голам в восьми подряд играх в чемпионате.

В нынешнем чемпионате у «Ростова» нет ни одной победы на выезде, а как итог – 15-е место в турнире по игре в гостях. Добавим, что на поле «Динамо» команда не может выиграть в 6 подряд личных встречах в Премьер-лиге (3 ничьи, 3 поражения).

«Динамо» не проиграет и ТБ 1,5 за 1.55.

Выездные проблемы «Гранады»

«Гранада» является худшей командой в Ла Лиге по игре на выезде. Клуб в 14 матчах этого сезона набрал всего два балла. Также команда пропускает больше всех в чемпионате – 33 гола. Вряд ли смена тренера поможет «Гранаде» в матче с «Кадисом», к тому же Хосе Рамон Сандоваль до этого два года не имел тренерской практики.

В 14 домашних матчах текущего чемпионата «Кадис» уступил всего четыре раза, причем сильным соперникам: «Жироне», «Реалу Мадрид», «Валенсии» и «Бетису». А в последней игре вообще хлопнул «Атлетико» (2:0).

Победа «Кадиса» за 2.00.

Французская фора (0)

«Лилль» не проигрывает девять матчей в чемпионате (6 побед, 3 ничьи), а дома в сезоне проиграл лишь в одном домашнем поединке. В очных встречах с «Лансом» на своем стадионе «Лилль» победил в семи из восьми матчей в чемпионате (1 поражение).

«Ланс» выиграл всего лишь два раза в пяти последних поединках в чемпионате (1 ничья, 2 поражения). Противостоять столь сильному сопернику в выездном матче определенно будет тяжело. «Лилль» будет сильнее в предстоящей встрече, поэтому осторожная фора (0) за 1.52 для перестраховки.

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Раздел «Ставки» на Спортсе

Мой прогноз – «Победа Кадиса» с кэфом 1.97

Фото: Pavel Kashaev/Global Look Press/Global Look Press