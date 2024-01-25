Переигровка из-за ошибки ВАР в чемпионате Бельгии – впервые в истории! А как в таких случаях поступят букмекеры?

Впервые в истории матч переиграют из-за ошибки арбитра и ВАР! Главные герои – «Генк» и «Андерлехт» из чемпионата Бельгии. Вопрос один – а как поступят букмекеры в этом случае? Ликбез от Раздела «Ставки» на Sports.ru.

23 декабря 2023-го «Андерлехт» победил дома 2:1 «Генк». На 23-й минуте гости получили право на пенальти, Бриан Хейнен не переиграл Каспера Шмейхеля, но нападающий Ира Сор добил в ворота. Главный судья Натан Вербомен отменил гол из-за того, что Сор вбежал в штрафную до удара с точки, но после матча все пошли смотреть повтор... оказалось, что до удара в штрафную сразу ломанулись игроки обеих команд, причем одновременно.

Во время игры судья ВАР не зафиксировал нарушение и позволил Вербомену продолжить игру.

После матча судейский департамент отчитался: пенальти должны были перебить. «Генк» тут же потребовал переигровку, но ему отказали, признав ошибку и сославшись на человеческий фактор. Тогда «Генк» пошел дальше и обратился в дисциплинарный совет федерации футбола Бельгии. Там уже заняли сторону потерпевших – постановили полностью переиграть матч. «Андерлехт» не согласен и уже заявил, что обжалует решение.

С датой переигровки пока не определились, но впервые в истории из-за ВАР переиграют игру. Но что делать тем, кто на матч уже поставил, и не выиграл ничего?

В словаре букмекеров отсутствует понятие «Переигровка», если речь идет об уже состоявшемся матче, поэтому никаких перерасчётов выигранных или проигранных ставок ждать не стоит.

Так что, если теперь пойдут жалобы на ВАР и будут переигровки, лучше ничего не ждите.

Фото: Virginie Lefour/Global Look Press