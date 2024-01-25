Ставки на Спортс
Блог

Переигровка из-за ошибки ВАР в чемпионате Бельгии – впервые в истории! А как в таких случаях поступят букмекеры?

Ставки на футбол Ставки на футбол
Генк Генк
высшая лига Бельгия высшая лига Бельгия
Андерлехт Андерлехт
Ставки на спорт Ставки на спорт
Ставки на сегодня Ставки на сегодня
происшествия происшествия
321
Ставки Ставки
Бонусы букмекеры Рейтинг букмекеров Букмекеры Зарубежные букмекеры

Впервые в истории матч переиграют из-за ошибки арбитра и ВАР! Главные герои – «Генк» и «Андерлехт» из чемпионата Бельгии. Вопрос один – а как поступят букмекеры в этом случае? Ликбез от Раздела «Ставки» на Sports.ru.

23 декабря 2023-го «Андерлехт» победил дома 2:1 «Генк». На 23-й минуте гости получили право на пенальти, Бриан Хейнен не переиграл Каспера Шмейхеля, но нападающий Ира Сор добил в ворота. Главный судья Натан Вербомен отменил гол из-за того, что Сор вбежал в штрафную до удара с точки, но после матча все пошли смотреть повтор... оказалось, что до удара в штрафную сразу ломанулись игроки обеих команд, причем одновременно.

Во время игры судья ВАР не зафиксировал нарушение и позволил Вербомену продолжить игру.

После матча судейский департамент отчитался: пенальти должны были перебить. «Генк» тут же потребовал переигровку, но ему отказали, признав ошибку и сославшись на человеческий фактор.  Тогда «Генк» пошел дальше и обратился в дисциплинарный совет федерации футбола Бельгии. Там уже заняли сторону потерпевших – постановили полностью переиграть матч. «Андерлехт» не согласен и уже заявил, что обжалует решение.

С датой переигровки пока не определились, но впервые в истории из-за ВАР переиграют игру. Но что делать тем, кто на матч уже поставил, и не выиграл ничего?

В словаре букмекеров отсутствует понятие «Переигровка», если речь идет об уже состоявшемся матче, поэтому никаких перерасчётов выигранных или проигранных ставок ждать не стоит. 

Так что, если теперь пойдут жалобы на ВАР и будут переигровки, лучше ничего не ждите.

Раздел «Ставки» на Sports.ru

Проклятие Дрейка – лучший маркетинговый ход в истории беттинга. От него «страдали» Конор, Серена и баскетбольный «Торонто»

Фото: Virginie Lefour/Global Look Press

Комментарии
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий