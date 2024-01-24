Медведев совершил камбэк за 7.00 в полуфинале Australian Open! Но в финале явный фаворит – его соперник

С ума сойти, что натворил Даниил Медведев в полуфинале Australian Open. 0:2 по сетам, тай-брейк, опять тай-брейк, победа в пятом сете, почти 4,5 часа искрометной рубки.

7.00 – на камбэк, который состоялся

Перед началом матча против Александра Зверева Медведев не был фаворитом – 2.10 на победу против 1.73 у соперника. Коэффициент за последние пару дней менялся незначительно – от 2.20 к 2.30, а затем к 2.10.

Первый сет Медведев проиграл 5:7, а второй – 3:6. И тогда коэффициент на итоговую победу россиянина взлетел до 7.00. Но Медведев дважды победил на тай-брейке, а последний пятый сет уверенно выиграл 6:3.

Теперь крупные коэффициенты в последнем сете летали уже на Зверева – и сбыться не могли.

Соперник по финалу – Янник Синнер, который выбил Новака Джоковича.

В финале явным фаворитом считается Синнер – на его победу во время открытия линий давали примерно 1.46, а вскоре коэффициент понизился до 1.32. Успех Медведева оценен в 3.40. Фора по геймам +4.5 – за 2.04 у Медведева. ТБ39.5 котируется за 1.87, тотал меньше – за 1.93.

До турнира победу Медведева оценивали в 10.00, Синнера – в 7.00.

Медведев в матчах с Синнером ведет 6:3, но в трех предыдущих матчах он ему уступил. Плюс провел гораздо более сложную игру против Зверева. «У меня никогда не было такого тяжелого турнира», – признался российский теннисист после матча. Успеет ли восстановиться?

Медведев впервые сыграет на турнирах «Большого шлема» не против Джоковича или Рафаэля Надаля. Это будет его шестой финал. Выигрывал пока однажды.

Он запланирован на 28 января.

В женском финале еще более очевидный фаворит – Соболенко

Арина Соболенко – действующий чемпион Australian Open, и букмекеры не сомневаются в защите титула – 1.17 на победу в финале. Соперница – китаянка Циньвэнь Чжэн, на ее успех – 5.61. На +5.5 по геймам для Чжэн дают 1.78 – эта фора, понятно, проходила в последних шести ее матчах. ТБ20.5 оценивается в 2.00, тотал меньше – в 1.88.

Еще один любопытный тренд – ТМ12.5 по выигранным геймам для Соболенко за 1.87, такой тотал не прошел только однажды в ее 16 последних играх.

До турнира на победу Соболенко можно было поставить за 5.30, Чжэн – за 30.00.

Кстати, БЕТСИТИ подготовил несколько спецставок под матч: подающий проиграет гейм под ноль за 2.00, два эйса подряд в одном гейме состоятся за 2.70, а эйс со второй подачи удастся за 3.50. Есть даже варианты с поведением победителя сразу после игры: 3.00 – если встанет на колени, 1.85 – если ляжет на корт.

Финал состоится 27 января.

Фавориты постоянно побеждают?

Чаще происходит именно так. Из последних пяти турниров Australian Open у мужчин четырежды побеждал Джокович, который и считался фаворитом. Единственный раз за это время расклады не сработали, когда и Новака не было в финале.

В 2022-м на победу Медведева давали 1.53, Надаля – 2.62. В финале россиянин вел 2:0 по сетам, но в итоге проиграл. Мы не будем против, если фаворит проиграет и сейчас, раз им считается Синнер.

У девушек три последних финала выигрывают фавориты – Соболенко, Барти, Осака. А в 2020-м Гарби Мугуруса с теми же 1.53 по раскладам должна была побеждать Софию Кенин, но уступила. Годом ранее Петра Квитова также была небольшим фаворитом перед противостоянием с Осакой (1.75), но тоже проиграла.

Фото: Chu Chen/XinHua, Zhang Jianhua/XinHua/Global Look Press; East News/Martin KEEP / AFP