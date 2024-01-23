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Алонсо – фаворит на замену Клоппу у букмекеров. Хм, в топе для «Ливерпуля» – только молодые тренеры

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Юрген Клопп объявил об уходе с поста главного тренера «Ливерпуля» по окончании сезона. Два главных вопроса после ошеломленных «Как?» и «Почему?» – кто вместо него возглавит «Ливерпуль» и каким будет следующий клуб Клоппа.

Что на это отвечают букмекеры?

Фаворит – Хаби Алонсо, в пятерке – две легенды и сплошная молодежь

Перечисляем варианты и коэффициенты. В основном круге кандидатов, как правило, встречаются восемь тренеров:

Хаби Алонсо – от 1.50 до 2.20. Экс-игрок «Ливерпуля», который здорово поднял «Байер» и может выиграть Бундеслигу впервые в истории для этого клуба. Тут абсолютно все сходится. Ясно, что это и есть фаворит.

Роберто Де Дзерби – от 4.33 до 8.00. Еще один интересный и вероятный вариант – итальянец заявил о себе в «Брайтоне» с классным атакующим футболом и диким прессингом. Подходящая кандидатура.

Пеп Лейндерс – от 4.50 до 11.00. Ассистент Клоппа, который удержит идеи успешного тренера. И этот выбор тоже логичен.

Стивен Джеррард – от 10.00 до 21.00. Конечно, и этот вариант бы появился – суперлегенда клуба. Да и как тренер уже стал чемпионом Шотландии. Правда, в АПЛ с «Астон Виллой» сложилось не слишком.

Юлиан Нагельсманн – от 11.00 до 15.00. Вместо возрастного немца – молодой немец, энергичный и сверхперспективный. Да и в АПЛ точно когда-нибудь появится.

Луис Энрике – от 17.00 до 21.00. Такой выбор, пожалуй, был бы странноват. Но зато при предыдущем испанском тренере «Ливерпуль» тоже выигрывал Лигу чемпионов.

Эндж Постекоглу – от 15.00 до 23.00. Тоже неоднозначный вариант, учитывая, что все начальные восторги по «Тоттенхэму» уже стихают. Да и каким получится первый полный сезон – пока неизвестно, чтобы строить догадки.

Грэм Поттер – 32.00. Даже экс-тренер «Брайтона» и «Челси» появился в этом списке. Что-то нам подсказывает, что владельцы «Ливерпуля» такой выбор не сделают.

Заметим, кстати, возрастных тренеров в топе не видно.

У других букмекеров навалом разных вариантов – от Роджерса до тен Хага

Впрочем, рассматривать анекдотичные версии вроде Эрика тен Хага, Роя Кина или Джеймса Милнера не очень хочется, но фантазия у зарубежных букмекеров и правда хорошо работает. Там даже есть место Джейми Каррагеру.

Из интересных вариантов встречаются еще такие имена:

Лучано Спаллетти – за 4.50. Как раз после Евро было бы понятно. С другой стороны, Спаллетти очень гордится работой в сборной Италии и едва бы захотел ее менять. За те же 4.50 можно найти и варианты с Массимилиано Аллегри и Доменико Тедеско. Интрига!

Антонио Конте – за 14.70. Еще один клуб из АПЛ – и тоже ненадолго? Не очень вписалось бы в ливерпульский проект.

Жозе Моуринью – за 14.70. Примерно та же история. Тот же коэффициент, кстати, предлагают на Эдди Хау и Дэвида Мойеса.

Диего Симеоне – за 19.60. Но уложить такой вариант в голове пока сложно.

А куда уйдет сам Клопп? Букмекеры не определились

Сначала вспоминаем слова Клоппа: «У меня заканчивается энергия. Я уже какое-то время знал, что в определенный момент мне придется объявить об этом решении. Я знаю, что не могу делать эту работу снова, снова, снова и снова».

Поэтому не ждем, что он в скором времени окажется на новой работе. С другой стороны, в футбольном мире все меняется стремительно. Уже сейчас есть предположения. «Бавария»? Дортмундская «Боруссия»? Сборная Германии?

Букмекеры пока молчат. Хотя в отдельных предложениях можно найти коэффициенты вроде 16.00 на сборную Англии или 50.00 на «МЮ», но все это не слишком серьезно.

Почти девять лет назад, летом 2015-го, все так же гадали – куда пойдет Клопп? 4.00 тогда давали на «Ливерпуль», 6.00 на «Ман Сити», 7.00 на «Арсенал». Более очевидный вариант сработал.

Какие трофеи Клопп выиграет в последний сезон? Коротко о коэффициентах

«Ливерпуль» участвует в четырех турнирах, везде есть шансы на итоговый успех.

Победа в АПЛ – 3.40. «Ливерпуль» лидирует после 21 тура с отрывом в пять очков от «Ман Сити» (игра в запасе) и «Арсенала». Но фаворитом все же считается «Сити» (1.70).

Победа в Лиге Европы – 3.30. Тут «Ливерпуль» – фаворит с отрывом. Кстати, ближайший претендент – «Байер» с Хаби Алонсо за 7.00.

Победа в Кубке Англии – 5.00. У «Ливерпуля» скоро матч против «Норвича» в четвертом раунде. Больше шансов только у «Сити» (4.00).

Победа в Кубке лиги – 1.48. Тут остался всего один шаг – через месяц финал против «Челси».

Ну а пока болельщикам «Ливерпуля» нужно пережить новость об уходе Клоппа. Со следующего сезона будет еще интереснее.

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Фото: Gettyimages/Jan Kruger, Alex Davidson, Sebastian Widmann, Michael Regan, Laurence Griffiths

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