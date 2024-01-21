«Мидлсбро» в финале Кубка лиги, тренд на защитника хоккейного «Спартака» и прочие линии на сегодня

Раздел «Ставки» на Sports.ru с пачкой трендов на не самые крупные матчи вторника.

«Динамо» засушит защитника «Спартака»

В трех из четырез очных поединков в нынешнем чемпионате команды сыграли вничью по итогам основного времени, при этом «Динамо» выиграло только в одном случае из трех (3:2 ОТ) и одержало еще одну победу в основное время (6:3). Подопечные Алексея Кудашова вполне способны победить, но учитывая исходы очных поединков этого сезона, не факт, что в основное время.

Вот и прогноз не самый валуйный – Победа «Динамо Москва» идет за 1.43. Но нам интересен другой тренд – защитник «Спартака» Михал Чайковски не набирал очки в основное время в шести последних матчах в КХЛ, на продолжение серии – 1.65.

Сенсациям нет конца

«Челси» примет «Мидлсбро» в ответном матче 1/2 финала Кубка английской лиги. В первом матче «Мидлсбро» сенсационно победил со счетом 1:0. Для выхода в финал команде достаточно не проиграть. Поставить на выход «Мидлсбро» в финал можно с коэффициентом 3.16. Проход «Челси» оценивается за 1.39.

Но как побеждать, если не идут удары в створ? «Челси» наносит меньше 7.5 ударов в створ в 11 из 12 последних матчей, на тм сегодня – 2.00.

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов