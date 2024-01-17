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ТБ 2,5 или просто победа «Интера»? Обе не забьют в матче «Алавеса» и «Кадиса», а может тотал меньше? Что сегодня по ставкам

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Раздел «Ставки» на Sports.ru терпеть не может паузы в футболе, вот и в эту пятницу матчей почти нет, поэтому углубимся в две игры.

Обе команды в форме, у «Интера» вообще всего два поражения

А у «Лацио» – пять подряд. «Интер» – явный фаворит встречи у букмекеров за 1.67. Поставить на победу «Лацио» можно за 5.95, на ничью – за 3.84, плюс минимум три гола забивалось в шести из восьми последних личных встреч в Серии А. Плюс обе команды забивали в семи из восьми последних игр. Итак, смотрим на:

Тотал больше 2,5 за 2.10.

ОЗ за 1.95.

Не самый подвальный футбол из Ла Лиги

«Алавес» сыграет с «Кадисом». «Алавес» дома – бескомпромиссен. В предыдущих 14 домашних матчах в чемпионате команда лишь один раз сыграла вничью (7 побед и 6 поражений). Да и «Кадис» очень плох на выезде, где забил всего шесть голов в 10 матчах в Ла Лиге этого сезона. Это – худшие показатели в Примере (наравне с «Лас-Пальмасом»). Также у андалузцев ощутимые потери в составе из-за дисквалификаций. Победа «Алавеса» логична за 1.80.

Ну и не больше пары голов забивалось в семи из восьми последних домашних матчей «Алавеса» в Ла Лиге и в шести последних выездных матчах «Кадиса». Сегодня – 1.55.

Раздел «Ставки» на Sports.ru

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Фото: Alfredo Falcone/Keystone Press Agency/Global Look Press

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