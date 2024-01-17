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Теперь две главные сенсации в современной истории Australian Open – русские

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Первый теннисный турнир года по традиции дарит сюрпризы. Так, во втором круге сразу две рекордные победы – Мария Саккари и топ-3 мира – Елена Рыбакина, обе – от молодых россиянок Элины Аванесян и Анны Блинковой. Раздел «Ставки» на Sports.ru не мог пройти мимо таких побед.

Рекорд Аванесян продержался лишь день

Элина Аванесян мощно прибила Марию Саккари – 6:4, 6:4. Элина впервые в жизни встретилась с соперницей из топ-10 рейтинга WTA и уверенно победила. В послематчевом интервью Аванесян призналась, что у нее получалось вообще все, что бы ни пробовала делать против фаворитки в этом матче. В прематче на победу 21-летней россиянки можно было поставить с коэффициентом 9.13 – это самая крупная букмекерская сенсация (на тот момент) на женском AO за последние 10 лет.

В 2014 году Ана Иванович обыграла Серену Уильямс за 9.21. Но один букмекер давал больше – британский Betway в прематче выставил 9.50. Так что, технически, победа Аванесян крупнейшая в истории на этот день.

Блинкова выдала концерт против Рыбакиной

Почему мы написали «про тот момент», да все просто – Анна Блинкова обыграла Елену Рыбакину на рекордном тай-брейке (22:20 в решающем сете). На день позже успеха Элины Аванесян. Рыбакина, на секунду – топ-3 мира. Идеально матч описал теннисный раздел Sports.ru: «Блинкова покорила и спокойствием, и агрессией одновременно – особенно против более опытной соперницы, уже победительницы «Шлема». После матча Анна без сомнений сказала, что это лучший день в ее жизни. Действительно, это ведь самая крупная победа в карьере россиянки – еще и в таком стиле».

Россиянка перед матчем с третьей ракеткой мира шла явным андердогом с коэффициентом 14.00. На победу Рыбакиной давали минимальные 1.01. Игра длилась 2 часа 48 минут – Блинкова победила на тай-брейке со счетом 22:20. 57-я ракетка мира встретится в третьем круге Australian Open с итальянкой Ясмин Паолини.

Увы, найти коэффициенты, которые давали в лайве очень сложно, а в случае с такими играми практически невозможно. Точно можно сказать, что во время игр россиянок можно было поймать куда более весомые цифры.

А как там у остальных?

Начнем с привычного – Даниил Медведев снова деконструировал жанр супергеройского фильма – спродюсировав свою «Войну Бесконечности» против Эмиля Руусувуори. 

Два сета россиянин ничего не мог сделать с агрессией и точностью соперника, после – вылолвил долгий медицинский перерыв, но все же перегруппировался в третьем сете. К тому моменту на победу можно было поставить за 12.00 (счет 0:2). Реплика раздела «Теннис»: «В концовке четвертого Медведев дико взбесился и швырнул ракетку в свою скамейку, когда Руусувуори повел 5:4 после отыгранного брейка, а на втором тай-брейке переломил эту игру еще раз. 7:1 там, баранка в пятой партии против уже страдающего финна – и выход в третий круг после четырех с половиной часов игры».

А в финале – очередное чудо от нашей звездочки (хотя сегодня в главных ролях и не «Пацаны») – Мирры Андреевой. 

Да, не забываем, ей всего 16 лет, но в среду она разгромила шестую ракетку мира Онс Жабер во втором круге, а в пятницу выдала великолепный камбэк в третьем раунде – 1:6, 6:1, 7:6(10-6) против Диан Парри. В третьем сете Андреева летела 1:5 (букмекеры давали 10.00 на итоговую победу в этот момент), а при счете 2:5 отыграла матчбол. И уже второй раз в карьере вышла во вторую неделю турнира «Большого шлема».

И из совсем свежего! 

170-я ракетка мира Мария Тимофеева победила №12 Беатрис Хаддад Майю в третьем круге Australian Open – 7:6(7), 6:3. В первом сете она ушла со счета 0:3 по геймам и с 1:4 на тай-брейке. Также она отыграла на тай-брейке один сетбол. В Мельбурне 20-летняя Тимофеева впервые прошла квалификацию «Шлема» (в прошлом году трижды проигрывала). Матч с бразильянкой для нее первый против соперниц из топ-50.

На победу Марии в прематче давали 4.25.

Раздел «Ставки» на Sports.ru

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Фото: Gettyimages.ru/Kelly Defina

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