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Обе забьют в мадридском дерби, а «Фиорентина» пройдет «Наполи» в Суперкубке сегодня

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Раздел «Ставки» на Sports.ru с двумя матчами и четырьмя ставками на них.

Мадридское дерби будет голевым

После победы 5:3 в Суперкубке основной фокус конечно же на мадридский «Реал». Но и «Атлетико» уже не та команда, привыкшая играть в оборону. В пяти последних очных противостояниях в испанских турнирах забивали оба клуба. Предугадать победителя матча сложно, так как ничейных результатов тоже много. Например, год назад в Кубке Испании на этой же стадии мадридцы сыграли вничью в основное время, а далее прошел «Реал» за счет победы в дополнительном времени (1:1, доп. вр. 1:0). Обе забьют за 1.66 – рабочий вариант.

Как и угловые. «Реал» подавал больше угловых, чем соперник, в шести из семи последних личных встреч на поле «Атлетико» в Ла Лиге. 1.84, что и сегодня победят.

«Наполи» для грустных

«Фиорентина» в соперниках, плюс куда стабильнее проводит нынешний сезон и не понесли столь ощутимых потерь в составе из-за Кубка Африки, в отличие от «Наполи». Винченцо Итальяно заслужил финал, поэтому «Фиорентина» пройдет в следующий раунд за 2.10.

И тут посмотрим на корнеры. «Фиорентина» не подавала больше четырех угловых в основное время в шести из восьми последних личных встреч в Серии А и Кубке Италии. Сегодня коэффициент на тм 1.66.

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Фото: IMAGO/www.imago-images.de/Global Look Press

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