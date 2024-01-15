«Реал» убрал «Барсу» в Суперкубке. Букмекеры совсем не верили в команду Хави, даже на ТБ 4,5 выставили коэффициент в районе «четверки»

Мадридский «Реал» выиграл Суперкубок Испании, победив «Барселону» 4:1. Винисиус оформил хет-трик, еще один добавил Родриго. У каталонцев отметился Роберт Левандовски. Раздел «Ставки» на Sports.ru постарался найти интересные коэффициенты в лайве матча.

«Барселона» проиграла три последних матча против «Реала». Сегодня команда Хави потерпела поражение в финале Суперкубка Испании – 1:4. Ранее она уступила в Ла Лиге (28 октября – 1:2) и в Кубке Испании (5 апреля – 0:4). Два из этих трех матчей завершились с разгромным счетом. Примечательно, что перед этой серией три победы подряд было уже у «Барселоны».

Общий счет матчей между «Реалом» и «Барсой» – 430:417 в пользу мадридского клуба.

В прематче «Реал» был фаворитом – 2.10, на ничью давали 3.96, на «Барселону» – 3.20. Мы предложили восемь трендов, из них сыграли четыре.

Что же можно было забрать в лайве?

Угадать точный счет – 33.00;

поставить на то, что обе команды забьют – 1.60;

тотал больше 4,5 мячей за 4.18;

1.71 на то, что «Реал» откроет счет;

и на хет-трик Винисиуса за 3.50.

Карло Анчелотти догнал Зинедина Зидана по числу трофеев во главе «Реала». Анчелотти завоевал 11-й трофей в качестве главного тренера «Реала». Итальянский специалист сравнялся по этому показателю с Зинедином Зиданом.

Самым титулованным тренером в истории «Реала» является Мигель Муньос – под его руководством мадридский клуб завоевал 14 трофеев. Кроме того, Анчелотти обошел Зидана по числу матчей на посту главного тренера клуба – 264 против 263. Опережает их лишь Муньос – 605 матчей.

Фото: Gettyimages.ru/Yasser Bakhsh