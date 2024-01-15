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«Реал» убрал «Барсу» в Суперкубке. Букмекеры совсем не верили в команду Хави, даже на ТБ 4,5 выставили коэффициент в районе «четверки»

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Мадридский «Реал» выиграл Суперкубок Испании, победив «Барселону» 4:1. Винисиус оформил хет-трик, еще один добавил Родриго. У каталонцев отметился Роберт Левандовски. Раздел «Ставки» на Sports.ru постарался найти интересные коэффициенты в лайве матча.

«Барселона» проиграла три последних матча против «Реала». Сегодня команда Хави потерпела поражение в финале Суперкубка Испании – 1:4. Ранее она уступила в Ла Лиге (28 октября – 1:2) и в Кубке Испании (5 апреля – 0:4). Два из этих трех матчей завершились с разгромным счетом. Примечательно, что перед этой серией три победы подряд было уже у «Барселоны».

Общий счет матчей между «Реалом» и «Барсой» – 430:417 в пользу мадридского клуба.

В прематче «Реал» был фаворитом – 2.10, на ничью давали 3.96, на «Барселону» – 3.20. Мы предложили восемь трендов, из них сыграли четыре. 

Что же можно было забрать в лайве?

Угадать точный счет – 33.00;

поставить на то, что обе команды забьют – 1.60;

тотал больше 4,5 мячей за 4.18;

1.71 на то, что «Реал» откроет счет;

и на хет-трик Винисиуса за 3.50.

Карло Анчелотти догнал Зинедина Зидана по числу трофеев во главе «Реала». Анчелотти завоевал 11-й трофей в качестве главного тренера «Реала». Итальянский специалист сравнялся по этому показателю с Зинедином Зиданом.

Самым титулованным тренером в истории «Реала» является Мигель Муньос – под его руководством мадридский клуб завоевал 14 трофеев. Кроме того, Анчелотти обошел Зидана по числу матчей на посту главного тренера клуба – 264 против 263. Опережает их лишь Муньос – 605 матчей.

Фото: Gettyimages.ru/Yasser Bakhsh

5 комментариев
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Комментарий от пользователя "Гласящий Истину". У него бы сейчас кэф 33 был бы)

После матча: Хави: "Мы контролировали игру, мы создали больше моментов, чем Реал, вышедший на замену Ромеу, добавил нам сочности, уверенности, напора... Я доволен игрой, команда строится, но мы движемся в правильном направлении!" Корреспондент: Но вы проиграли 1:4 ?!! Хави: Мы чемпионы! Уважайте нас! Мы ставим перед собой наивысшие цели и будем бороться за победу во всех турнирах! Я верю, что мы сможем выиграть Ла Лигу, взять Кубок Испании и выиграть Лигу Чемпионов!...)
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Да любой здравомыслящий не поставил бы на барсу, если конечно только не прям отчаянный и не видел последнюю игру Реала
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Ответ Артём Поддубный
хорош постить это под каждой новостью в поисках плюсов.
Проблемы с головой?
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