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Что мы ждем от Australian Open: взлет де Минаура, успех Остапенко, загадочную Осаку и четыре суперматча на старте

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Алекс де Минаур Алекс де Минаур
Алена Остапенко Алена Остапенко
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Наоми Осака Наоми Осака
Стефанос Циципас Стефанос Циципас
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14 января стартует Australian Open – традиционно первый в год турнир «Большого шлема». Разбираемся, кто может удивить, какие топ-матчи уже заготовил первый круг и что ждать от россиян.

Кто может выстрелить – минимум два кандидата

По одному с мужского и женского турниров:

Алекс де Минаур

Австралиец начал сезон с трех официальных побед над игроками топ-10, а потом еще обыграл Карлоса Алькараса в выставочном матче. Сейчас он сам дебютировал в десятке. На Australian Open он попал в четверть сетки с Андреем Рублевым и Янником Синнером.

Букмекеры оценивают вероятность победы де Минаура на турнире в 100.00, но Милоша Раонича проходить обязан – 1.13 на успех в первом круге.

Алена Остапенко

Чемпионка «Ролан Гаррос»-2017 по итогам турнира в Аделаиде впервые с 2018-го вернется в топ-10. В Мельбурне она попала в четверть с Игой Швентек – которой никогда не уступала (и остановила польку на US Open).

Победу Остапенко на турнире букмекеры котируют в 45.00. Есть и другие варианты – выход в 1/8 финала за 2.50, в четвертьфинал – за 4.50, в полуфинал – за 12.00 и в финал – за 25.00. В матче первого круга против Кимберли Биррел успех Остапенко оценен в 1.14.

Уже в первом круге минимум четыре классных матча

Вот какие соперники попали друг на друга:

Стефанос Циципас – Маттео Берреттини

Прошлогодний финалист Циципас, последние месяцы испытывающий проблемы с травмами, против бывшего игрока топ-10 Берреттини, последний год испытывающего проблемы с формой и не игравшего после US Open из-за серьезной травмы. По именам все очень серьезно. По качеству может быть не очень.

Фаворитом считается Циципас – 1.26 на победу против 3.90 на Берреттини.

Доминик Тим – Феликс Оже-Альяссим

По сути, повторение сюжета Циципаса с Берреттини. Оба последнее время много мучаются, но если все сложится, может получиться огонь. В канадца букмекеры верят больше – 1.52 против 2.55 на австрийца.

Елена Рыбакина – Каролина Плишкова

Плишкова уже не совсем топ, но по мячу лупить не разучилась. Так что будет мощно. Хотя ее успех оценивается только в 5.60. В Рыбакиной не сомневаются – 1.14 на победу.

Наоми Осака – Каролин Гарсия

Двукратная чемпионка Осака возвращается после декрета. Она сразу попала на француженку, которая еще в прошлом году стояла в топ-10. И тут с фаворитом определиться сложно – по 1.90 дают на каждую из теннисисток.

Россияне на турнире – Медведев среди фаворитов, Андреева на уровне Осаки

На мужском турнире на победу Даниила Медведева выставлен коэффициент 10.00, шансы на успех Андрея Рублева котируются ниже – 60.00. Дальше – 100.00 на Карена Хачанова и 250.00 на Карена Сафиуллина. Возможная победа Александра Шевченко или Павла Котова оценена в 500.00.

У девушек такие расклады: 35.00 на победу Мирры Андреевой, 45.00 – на успех Вероники Кудерметовой, 60.00 – на триумф Дарьи Касаткиной или Людмилы Самсоновой. Остальные коэффициенты – 100.00 на Екатерину Александрову и 150.00 на Анастасию Потапову.

Предматчевые расклады у мужчин в первом круге говорят в пользу россиян – проходить дальше должны все шестеро российских теннисистов. Чуть больше сомнений в успехе Павла Котова, но и он – фаворит в матче против Артура Риндеркнеша (1.61 на победу).

У женщин от России выступят сразу 15 спортсменок, но в следующем круге букмекеры видят восьмерых – Людмилу Самсонову, Анастасию Павлюченкову, Анну Калинскую, Веронику Кудерметову, Екатерину Александрову, Анастасию Потапову, Мирру Андрееву и Дарью Касаткину. У Камиллы Рахимовой и Марии Тимофеевой примерно равные шансы против своих соперниц.

Джокович и Швентек выиграют турнир – так считают букмекеры

У мужчин победа Новака Джоковича на турнире оценивается в 2.05, Карлоса Алькараса – в 4.00, Янника Синнера – в 7.00, а Даниила Медведева – в 10.00. У женщин также есть своя топ-четверка с коэффициентом до десятки включительно – 3.20 на Игу Швентек, 5.30 – на Арину Соболенко, 8.00 – на Елену Рыбакину, 10.00 – на Кори Гауфф.

Турнир уже вот-вот стартует. Он пройдет с 14 по 28 января.

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Фото: IMAGO/Francisco Macia, Marco Alpozzi/Keystone Press Agency, IMAGO/Chryslene Caillaud / Panor/Global Look Press

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