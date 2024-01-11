Ставки на «Барселону», Левандовски и «Ювентус», которые мы смотрим сегодня

Раздел «Ставки» на Sports.ru с очередной добавкой трендов и линий на вечерние матчи.

«Барса» низовая

«Барселона» сыграет с «Осасуной» в полуфинале Суперкубка Испании. Каталонский клуб не побеждает с разницей более чем в один мяч с 19 сентября – тогда «Барса» разгромила «Антверпен» (5:0) в Лиге чемпионов. Фора (-1.5) не прошла в 21 подряд матче каталонцев. На продление тренда в игре с «Осасуной» дают коэффициент 1.72.

Вера в поляка

Нападающий каталонцев Роберт Левандовски забил два гола в 10 последних матчах. Букмекеры считают, что польский форвард отличится в сегодняшней игре. На гол Левандовского дают 1.65, на отсутствие – 2.10. А вы?

«Юве» пропускающий

«Ювентус» примет «Фрозиноне» в 1/4 финала Кубка Италии.

Туринский клуб пропустил в 4 из 5 последних матчей о всех турнирах. Букмекеры считают, что «Ювентус» не сыграет на ноль и сегодня – на гол «Фрозиноне» дают коэффициент 1.78.

Фото: Alex Carreras/Global Look Press