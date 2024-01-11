Ставки на Спортс
Блог

Ставки на «Барселону», Левандовски и «Ювентус», которые мы смотрим сегодня

Кубок Италии Кубок Италии
Ставки на спорт Ставки на спорт
серия А Италия серия А Италия
Ставки на футбол Ставки на футбол
Ставки на сегодня Ставки на сегодня
Барселона Барселона
Фрозиноне Фрозиноне
Суперкубок Испании Суперкубок Испании
Осасуна Осасуна
Ла Лига Ла Лига
Роберт Левандовски Роберт Левандовски
Ставки Ставки
Бонусы букмекеры Рейтинг букмекеров Букмекеры Зарубежные букмекеры

Раздел «Ставки» на Sports.ru с очередной добавкой трендов и линий на вечерние матчи.

«Барса» низовая

«Барселона» сыграет с «Осасуной» в полуфинале Суперкубка Испании. Каталонский клуб не побеждает с разницей более чем в один мяч с 19 сентября – тогда «Барса» разгромила «Антверпен» (5:0) в Лиге чемпионов. Фора (-1.5) не прошла в 21 подряд матче каталонцев. На продление тренда в игре с «Осасуной» дают коэффициент 1.72.

Вера в поляка

Нападающий каталонцев Роберт Левандовски забил два гола в 10 последних матчах. Букмекеры считают, что польский форвард отличится в сегодняшней игре. На гол Левандовского дают 1.65, на отсутствие – 2.10. А вы?

«Юве» пропускающий

«Ювентус» примет «Фрозиноне» в 1/4 финала Кубка Италии.

Туринский клуб пропустил в 4 из 5 последних матчей о всех турнирах. Букмекеры считают, что «Ювентус» не сыграет на ноль и сегодня – на гол «Фрозиноне» дают коэффициент 1.78.

Раздел «Ставки» на Sports.ru

Разбираем чемпионат Китая: чего ждать Слуцкому, какие тренды, за чем следить

Фото: Alex Carreras/Global Look Press

1 комментарий
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
жду Хет трик от Лёва
+1
0
+1
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий