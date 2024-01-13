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Стартовал Кубок Африки: Марокко – фаворит, Салаха видят главным бомбардиром, в прошлых семи турнирах – разные чемпионы

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Кубок Африки Кубок Африки
сборная Камеруна по футболу сборная Камеруна по футболу
Сборная Марокко по футболу Сборная Марокко по футболу
Сборная Нигерии по футболу Сборная Нигерии по футболу
Сборная Египта по футболу Сборная Египта по футболу
Сборная Сенегала по футболу Сборная Сенегала по футболу
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Ярких красок в нашей футбольной жизни скоро станет больше: в нее врывается Кубок Африки со звездными футболистами, колоритными формами и очень оригинальными болельщиками.

Заглядываем в расклады значимого континентального турнира.

Формат турнира тот же, что на Евро – не запутаться

На случай, если вы забыли: это уже третий Кубок Африки с 24 командами – задействована почти половина континента. Мы привыкли к такому на чемпионате Европе, а кто постарше – помнит и подобный чемпионат мира: шесть групп по четыре команды, выходят по две сильнейшие, а еще – четыре лучших с трех мест.

Такими темпами в 1/8 финала на позапрошлом турнире забрались сборные Бенина и Мадагаскара, а на прошлом – Коморские острова. В четвертьфиналах тоже были сенсации – те же Бенин и Мадагаскар в 2019-м, Экваториальная Гвинея – в 2022-м.

Состав групп на Кубок Африки-2023 можно посмотреть здесь, а расписание турнира – здесь. Турнир проходит в Кот-д’Ивуаре.

Есть четыре главных фаворита с коэффициентом до десятки

Вот какие цифры дает БЕТСИТИ на победу в турнире:

Как видим, главный фаворит – сборная Марокко, которая год назад дошла до полуфинала чемпионата мира. Шансы Сенегала, Алжира и Кот-д’Ивуара оцениваются чуть пониже. Коэффициенты с десяткой и чуть больше – еще у трех знаменитых сборных.

Фактически – на турнире до девяти претендентов на медали, но трофей, похоже, все-таки разыграют четыре команды.

В группах – по два явных фаворита

В каждой из групп есть по две сборные, в выходе которых в 1/8 финала букмекеры не сомневаются. Например, они предлагают коэффициенты 1.02 на Алжир, 1.03 на Египет и Марокко, 1.04 на Сенегал, 1.05 на Кот-д’Ивуар и Тунис, 1.08 на Нигерию и Гану, 1.12 на Мали, 1.13 на Камерун. Еще две команды в этом списке – Буркина-Фасо с 1.27 и ДР Конго с 1.34.

Также в каждой группе есть по команде, в выход которой верится не слишком: например, место в плей-офф Анголы котируется в 2.00, Танзании – в 2.10, Гвинеи-Бисау – в 2.75, Гамбии – в 3.00, Мозамбика – в 3.20, Намибии – в 3.30.

Соответственно и котировки на победу в группе у аутсайдеров заметны – от 12.00 на Танзанию до 25.00 на Мозамбик.

На что еще поставить на Кубке Африки: первый чемпион, лучший бомбардир, статистика Салаха и Мане

Вот что предлагает БЕТСИТИ:

● Например, кто из пары окажется выше по итогам чемпионата: Алжир за 1.80 против Кот-д’Ивуара за 1.90, Камерун или Нигерия за 1.85, Алжир за 1.75 против Египта за 1.96 и так далее. Пожалуй, интереснее здесь, кто будет выше – Мохамед Салах или Садьо Мане, но фаворит – сенегалец: у его сборной коэффициент 1.72, а у египтян – 2.00.

● Выиграет ли Кубок Африки команда, до сих пор ни разу не побеждавшая? Коэффициент большой – 7.00, если да. Если взять таблицу с коэффициентами на чемпионство, то ближайшей сборной без этого титула будет Мали за 20.00, а дальше – Буркина-Фасо за 50.00 и Гвинея за 65.00. Кстати, три эти команды по разу доходили до финала в разные годы.

● Кто станет лучшим бомбардиром – интрига, коэффициенты велики. Первая семерка выглядит так: Мохамед Салах – 8.00, Виктор Осимхен – 9.00, Садьо Мане и Юссеф Эн-Несири – по 10.00, Себастьян Аллер – 15.00, Венсан Абубакар и Рияд Марез – по 17.00.

● Еще один вариант для ставок – из какой группы команда выиграет турнир. И группа F с фаворитом Марокко – идет за 5.00, а на С и А коэффициент меньше – соответственно 4.00 и 4.50. В группе С играют Сенегал, Камерун, Гвинея и Гамбия, а квартет А составляют Кот-д’Ивуар, Нигерия, Экваториальная Гвинея и Гвинея-Бисау. В общем, главные группы – там, где есть гвинейцы.

● Мане и Салаха выделяют как главных звезд. Есть котировки на ТМ2.5 и ТБ2.5 забитых голов Мане (соответственно 1.65 и 2.10), ТМ1.5 и ТБ1.5 голевых передач (1.44 и 2.60), а еще – ТМ1.5 и ТБ1.5 голов с пенальти (1.34 и 3.00).

А что у Салаха: ТМ2.5 и ТБ2.5 голов – 1.96 и 1.75, меньше и больше полутора ассистов – 1.60 и 2.20, меньше и больше полутора голов с пенальти – 1.34 и 3.00.

Что особенно интересно: за последние семь турниров чемпионами становились семь разных команд – это Египет, Замбия, Нигерия, Кот-д’Ивуар, Камерун, Алжир и Сенегал. Будто бы как раз не хватает марокканцев – главных фаворитов по мнению БЕТСИТИ.

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Кубок Африки-2023 продлится с 13 января по 11 февраля. Матчи группового этапа проходят по три-четыре в день. С 27 января – плей-офф.

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Фото: Hassan Mohamed, SFSI via www.imago-images.de/Global Look Press

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