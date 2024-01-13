Стартовал Кубок Африки: Марокко – фаворит, Салаха видят главным бомбардиром, в прошлых семи турнирах – разные чемпионы

Ярких красок в нашей футбольной жизни скоро станет больше: в нее врывается Кубок Африки со звездными футболистами, колоритными формами и очень оригинальными болельщиками.

Заглядываем в расклады значимого континентального турнира.

Формат турнира тот же, что на Евро – не запутаться

На случай, если вы забыли: это уже третий Кубок Африки с 24 командами – задействована почти половина континента. Мы привыкли к такому на чемпионате Европе, а кто постарше – помнит и подобный чемпионат мира: шесть групп по четыре команды, выходят по две сильнейшие, а еще – четыре лучших с трех мест.

Такими темпами в 1/8 финала на позапрошлом турнире забрались сборные Бенина и Мадагаскара, а на прошлом – Коморские острова. В четвертьфиналах тоже были сенсации – те же Бенин и Мадагаскар в 2019-м, Экваториальная Гвинея – в 2022-м.

Состав групп на Кубок Африки-2023 можно посмотреть здесь, а расписание турнира – здесь. Турнир проходит в Кот-д’Ивуаре.

Есть четыре главных фаворита с коэффициентом до десятки

Вот какие цифры дает БЕТСИТИ на победу в турнире:

Как видим, главный фаворит – сборная Марокко, которая год назад дошла до полуфинала чемпионата мира. Шансы Сенегала, Алжира и Кот-д’Ивуара оцениваются чуть пониже. Коэффициенты с десяткой и чуть больше – еще у трех знаменитых сборных.

Фактически – на турнире до девяти претендентов на медали, но трофей, похоже, все-таки разыграют четыре команды.

В группах – по два явных фаворита

В каждой из групп есть по две сборные, в выходе которых в 1/8 финала букмекеры не сомневаются. Например, они предлагают коэффициенты 1.02 на Алжир, 1.03 на Египет и Марокко, 1.04 на Сенегал, 1.05 на Кот-д’Ивуар и Тунис, 1.08 на Нигерию и Гану, 1.12 на Мали, 1.13 на Камерун. Еще две команды в этом списке – Буркина-Фасо с 1.27 и ДР Конго с 1.34.

Также в каждой группе есть по команде, в выход которой верится не слишком: например, место в плей-офф Анголы котируется в 2.00, Танзании – в 2.10, Гвинеи-Бисау – в 2.75, Гамбии – в 3.00, Мозамбика – в 3.20, Намибии – в 3.30.

Соответственно и котировки на победу в группе у аутсайдеров заметны – от 12.00 на Танзанию до 25.00 на Мозамбик.

На что еще поставить на Кубке Африки: первый чемпион, лучший бомбардир, статистика Салаха и Мане

Вот что предлагает БЕТСИТИ:

● Например, кто из пары окажется выше по итогам чемпионата: Алжир за 1.80 против Кот-д’Ивуара за 1.90, Камерун или Нигерия за 1.85, Алжир за 1.75 против Египта за 1.96 и так далее. Пожалуй, интереснее здесь, кто будет выше – Мохамед Салах или Садьо Мане, но фаворит – сенегалец: у его сборной коэффициент 1.72, а у египтян – 2.00.

● Выиграет ли Кубок Африки команда, до сих пор ни разу не побеждавшая? Коэффициент большой – 7.00, если да. Если взять таблицу с коэффициентами на чемпионство, то ближайшей сборной без этого титула будет Мали за 20.00, а дальше – Буркина-Фасо за 50.00 и Гвинея за 65.00. Кстати, три эти команды по разу доходили до финала в разные годы.

● Кто станет лучшим бомбардиром – интрига, коэффициенты велики. Первая семерка выглядит так: Мохамед Салах – 8.00, Виктор Осимхен – 9.00, Садьо Мане и Юссеф Эн-Несири – по 10.00, Себастьян Аллер – 15.00, Венсан Абубакар и Рияд Марез – по 17.00.

● Еще один вариант для ставок – из какой группы команда выиграет турнир. И группа F с фаворитом Марокко – идет за 5.00, а на С и А коэффициент меньше – соответственно 4.00 и 4.50. В группе С играют Сенегал, Камерун, Гвинея и Гамбия, а квартет А составляют Кот-д’Ивуар, Нигерия, Экваториальная Гвинея и Гвинея-Бисау. В общем, главные группы – там, где есть гвинейцы.

● Мане и Салаха выделяют как главных звезд. Есть котировки на ТМ2.5 и ТБ2.5 забитых голов Мане (соответственно 1.65 и 2.10), ТМ1.5 и ТБ1.5 голевых передач (1.44 и 2.60), а еще – ТМ1.5 и ТБ1.5 голов с пенальти (1.34 и 3.00).

А что у Салаха: ТМ2.5 и ТБ2.5 голов – 1.96 и 1.75, меньше и больше полутора ассистов – 1.60 и 2.20, меньше и больше полутора голов с пенальти – 1.34 и 3.00.

Что особенно интересно: за последние семь турниров чемпионами становились семь разных команд – это Египет, Замбия, Нигерия, Кот-д’Ивуар, Камерун, Алжир и Сенегал. Будто бы как раз не хватает марокканцев – главных фаворитов по мнению БЕТСИТИ.

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Кубок Африки-2023 продлится с 13 января по 11 февраля. Матчи группового этапа проходят по три-четыре в день. С 27 января – плей-офф.

Фото: Hassan Mohamed, SFSI via www.imago-images.de/Global Look Press