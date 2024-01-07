Суперкомпьютеры не могут понять, кто победит в АПЛ. Зато букмекерский фаворит идет за 1.85

В Англии очередной виток борьбы между «Ливерпулем» и «Манчестер Сити», увы, «Арсенал» после прошлогоднего прорыва укатился на родную четвертую строчку. Суперкомпьютеры давно стали синонимами точности, предсказывая все. что только можно. А в некоторых случаях даже помогая врачам искать вакцину от коронавируса, моделируя вирус. Так поступили в Ла Лиге четыре года назад – красавцы.

Так что там в АПЛ, тут очередное предсказание, причем неожиданное.

Аналитическая система Hypercube отлично погуляла на новогодние праздники, обновив проценты на титул АПЛ. «Ливерпуль» нарекли фаворитом, дав 45% вероятности на успех, у «Сити» – 43%, а чемпионство «Арсенала» после поражений от «Вест Хэма» и «Фулхэма» обвалилось с 30% до 7%.

В противовес кубу FiveThirtyEight и Opta верят в «Манчестер Сити»: 48% и 58% соответственно. Букмекерские конторы, кажется, склоняются к их моделям:

🏆 «Сити» – 1.85.

🥈 «Ливерпуль» – 3.40.

🧥 «Арсенал» – 8.40.

🏋 «Астон Вилла» – 25.00.

👢 «Тоттенхэм» – 30.00.

А как это вообще работает?

Модель Opta League Prediction оценивает вероятность того, какое место команды займут в турнире. Таким образом можно увидеть, насколько успешным будет сезон для конкретного клуба – будь то чемпионство или вылет. Алгоритм оценивает вероятность исхода каждого оставшегося матча (победа, ничья, поражение) с использованием коэффициента рынка ставок и рейтинга команда Opta. Эти коэффициенты и рейтинг основаны как на исторических, так и недавних выступлениях команды – форма, тренды и прочее тоже заливаются в массив данных.

В итоге Opta учитывает силу соперников и имитирует оставшиеся матчи ровно тысячу раз. Анализируя каждую из этих симуляций, модель может увидеть, как часто команды финишировали на какой-либо из позиций в чемпионате, чтобы сделать свои прогнозы.

У FiveThirtyEight за основу взят индекс SPI или Soccer Power Index, система оценки всех расстановок, которая постоянно обновляется. Благодаря ей можно оценить общую стоимость команды. Перед началом сезона для SPI действуют два функциональных фактора, а именно оценки, относящиеся к итогам предыдущего года и рыночная стоимость, основанная на данных Transfertmarkt. Этот индекс обновляется в течение сезона с учетом фактических результатов, а также показателей атаки и обороны на основе забитых и пропущенных голов.

Hypercube – компания, которая сотрудничала с РФС пару лет назад, предложив реформу всего футбола России. Именно нидерландская компания спроектировала успешные реформы в Эредивизи, в чемпионатах Бельгии, Дании, Австрии – и каждый раз эти реформы приводили к подъему лиг в таблице коэффициентов УЕФА, росту теле- и спонсорских контрактов. Помимо известных лиг Hypercube реформировала в Болгарии, болгары согласились с Hypercube, расширили лигу до 14 команд и стали проводит сезон по уже привычной клиентам Hypercube схеме в два этапа.

Главный принцип – разница между фактическим и ожидаемым результатами матчей. Если фактический лучше – засчитываются очки, хуже – теряются. Модель поучаствовала в реорганизации транспортной системы в Нидерландах и введении смарт-карт для общественного транспорта. А еще помогла «ПСВ» понять, что надо инвестировать в игроков, а не в реконструкцию стадиона (как итог – победа в чемпионате).

А что с РФС?

Рекомендация Hypercube для РФС три года назад была такой – убрать количественные ограничения, повысить конкуренцию за место в составе и при этом добавить материальный стимул для развития молодых игроков. В рамках исследования влияния лимита на легионеров Hypercube пришел к выводу, что российские клубы переплачивают как иностранцам, так и российским футболистам – дата-аналитики компании сравнивали наши показатели с данными европейских конкурентов.

Один из вариантов – введение так называемого «налога на роскошь», когда клуб, желающий заявить иностранца, делает обязательный финансовый взнос, а весь накопленный фонд в конце сезона распределяется между командами, выпускающими молодых россиян до 23 лет – в зависимости от количества игровых минут.

Но не сложилось.

Фото: Gettyimages.ru/Michael Regan, Catherine Ivill; РИА Новости/Алексей Даничев