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Миранчук забьет, «Ливерпуль» огорчит «Арсенал», а «Наполи» укротит сегодня «Торино»

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Раздел «Ставки» на Sports.ru не пройдут мимо этого воскресенья, выхватив сразу три матча (и три тренда), которые могут пройти в сегодняшних играх.

«Рому» огорчит Миранчук

 «Рома» и «Аталанта» встретятся в 19-м туре чемпионата Италии.  Полузащитник клуба из Бергамо Алексей Миранчук забил два гола и отдал три ассиста в шести последних матчах за «Аталанту». Поставить на гол 28-летнего россиянина в матче с «Ромой» можно с коэффициентом 4.60.

 «Арсенал» против «Ливерпуля»

«Арсенал» примет «Ливерпуль» в матче 1/32 финала Кубка Англии. Команды дважды встречались в 2023-м году – оба раза была зафиксирована ничья (2:2, 1:1). «Арсенал» – фаворит встречи у букмекеров за 1.95. Победа «Ливерпуля» оценивается коэффициентом 3.78, ничья – за 4.00. Что до мячей, после ураганного рекорда по xG стоит ждать очередного разрыва. «Ливерпулю» надо распределить силы, оставив запал на полуфинал Кубка английской лиги через три дня. Поэтому, загибаем пальцы: «Ливерпуль» не проиграет за 1.61, при этом забив минимум дважды за 2.62.

«Торино» сделают торро

«Торино» примет «Наполи» в 19-м туре Серии А. Клуб из Турина не побеждает «Наполи» 16 матчей подряд. Последняя победа в личной встрече случилась почти девять лет назад – в феврале 2015 года.

«Наполи» – небольшой фаворит встречи у букмекеров с коэффициентом 2.54. Поставить на победу «Торино» можно за 2.98, на ничью – за 3.36.

Раздел «Ставки» на Sports.ru

«Арсенал» и «Ливерпуль» сыграют в Кубке Англии. Лондонцы – явные фавориты, но это странно

Фото: Gettyimages.ru/Emilio Andreoli

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