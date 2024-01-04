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Сухая победа «Интера», «Челси» повторит свою ошибку и ТБ 2,5 у «Фиалок» сегодня

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Раздел «Ставки» на Sports.ru с очередной порцией ставок на субботние матчи. Три игры – три ставки.

«Интер» прибьет «Верону»

«Интер» примет «Верону» в рамках 19-го тура чемпионата Италии. Клуб из Милана занимает первое место в турнирной таблице Серии А. У «Интера» лишь одно поражение в сезоне – от «Сассуоло» (1:2) в сентябре. «Верона» занимает 17-ю строчку в Серии А. Поставить на победу клуба над «Интером» можно за высокие 15.00. Успех миланцев оценивается в 1.20, ничья – за 7.60.

На «сухую» победу «Интера» дают 1.75.

«Челси» может и вылететь

«Челси» встретится с «Престоном» в рамках 1/32 финала Кубка Англии. Лондонский клуб в прошлом сезоне вылетел из Кубка как раз на стадии 1/32 финала – тогда «Челси» разгромно проиграл «Ман Сити» (0:4). Хозяева – явные фавориты встречи за 1.18. Победа клуба из чемпионшипа оценивается коэффициентом 14.00, ничья – за 7.50.

«Фиалки» расцветут

«Фиорентина» сыграет в гостях с «Сассуоло». С октября «Сассуоло» обыграл лишь «Эмполи», и то на выезде. Хозяева вновь потеряют очки, а «Фиорентина» набрала отличный ход и уже приблизился к тройке лидеров. Ждем минимум три забитых гола, в пяти последних личных встречах как раз пробивался этот тотал больше.

Что сегодня? Вполне можно заиграть комбинированную ставку на победу «Фио» и тотал больше 2,5 мячей за 2.50.

Раздел «Ставки» на Sports.ru

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Фото: IMAGO/Andrew Yates/Global Look Press

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