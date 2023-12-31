2024-й в теннисе: Надаль без «Ролана», очередной прорыв Мирры Андреевой, Синнер, Рублев и прочие

В 2024-м году практически ничего не изменится в теннисном мире: лидеры давно известны, Джокович – император и царь, но Павел Ниткин все-таки приходит на помощь. Вместе с теннисным разделом готовим пять рецептов на новый сезон.

Надаль не выиграет «Ролан Гаррос»

14-кратный чемпион парижского «Шлема» вернулся в тур и очень хорошо начал. И все уверены, что по-настоящему его камбэк начнется на грунте, а на пик он постарается выйти к «Ролан Гаррос». Все это так, но есть опасение, что к тому моменту он уже немного наестся, у него снова появятся проблемы с травмами. И в Париже он будет уязвим.

А пропущенный год немного подорвал его репутацию неубиваемого, так что больше игроков будут готовы воспользоваться его уязвимостью. «Внутри себя надеешься, что будешь играть на высоком уровне, но знаешь, что все может обернуться катастрофой», – сказал Рафа после 1069-й победы в карьере.

До Джоковича и третьей строчки – 20 побед, но финала на любимых кортах ждать не приходится. Аналитики тоже не верят в успех испанца – 1.17 на то, что Надаль не выиграет на «Ролане». Если же вы за красивые истории, то 5.00 и третий коэффициент на победу (Алькарас за 2.50, Новак – 3.20).

Швентек выиграет Australian Open

Полька закончила предыдущий сезон на пугающем для соперниц уровне и раскатала всех на итоговом турнире WTA. А в межсезонье она сосредоточилась на том, чтобы отработать некоторые детали в игре, но в первую очередь – подойти к 2024-му свежей. Так что в Австралии она должна быть готова к доминированию.

Ига была фавориткой практически на всех турнирах, где принимала участие. Лучший подарок в новом году – стартовать с победы на крупном турнире, еще и под личные рекорды. Швентек выиграла 14-й матч подряд на United Cup, это ее самая длинная победная серия с 2022-го (отдала всего один сет).

Ига в Австралии – номер один, на итоговую победу можно поставить за 3.50. Дальше идет Арина Соболенко – 5.00 и Елена Рыбакина за 7.00.

Мирра Андреева выйдет в финал турнира WTA

16-летняя россиянка в 2023-м совершила огромный прорыв и показала несколько классных результатов. Но нужно учитывать, что дальше четвертьфинала на уровне основного тура она пока не проходила. В новом сезоне это должно измениться.

«Мне кажется, у меня было недостаточно времени на подготовку к этому сезону, но все нормально. Если у меня не было времени хорошо поработать, я не расстраиваюсь. Возможно, в следующий раз я постараюсь провести более длинную предсезонку, но в этот раз все в порядке». Цель Андреевой на 2024-й – войти в топ-30. Этот год она заканчивает 57-й ракеткой мира.

«Я довольно высокая, так что было бы здорово зарабатывать легкие очки за счет подачи. Мы прогрессируем и работаем над моей подачей, и мне кажется, она улучшается. Я все равно могу лучше, но мы работаем над этим каждый день, и посмотрим, прибавлю или нет».

Tennisi спешит на помощь со спецлинией. На то, что Мирра:

Попадет в топ-10 WTA – 2.30 / нет – 1.55.

Выиграет турнир WTA – 2.40 / нет – 1.50.

Победа на ТБШ – 10.00 / нет – 1.02.

Рублев выйдет в полуфинал «Большого шлема»

Девять четвертьфиналов ТБШ – девять поражений. Эта статистика преследует Рублева. Он первый игрок в истории, который проиграл первые девять четвертьфиналов на «Шлемах».

О причинах он сам говорит открыто – нервы мешают ему показывать нужный теннис. Но одно интервью в межсезонье показало, что, кажется, Рублев готов изменить ситуацию: «Это меня немного расслабило, потому что хотя бы один из 10 я должен реализовать. Так что, наверное, следующий четвертьфинал я выиграю. Я не расслабляюсь, но смотрю на это в положительном ключе». Главное, чтобы с сеткой повезло. 60.00 на победу в Австралии говорят все сами.

В мужском туре будет новый чемпион «Большого шлема»

Скорее всего – Янник Синнер. Когда игрок сравнивает свою игру с салатом – иного и ждать нельзя:

«Даже если вы готовите салат, в него можно положить самые разные ингредиенты. Но если положить слишком много, то получится невкусно, а если слишком мало, то покажется, что чего-то не хватает. Так и мы пытаемся приготовить идеальное блюдо. Мы работаем над подачей, но еще можно чаще выходить к сетке и разнообразить игру. Возможно, больше играть резаным слева»

Янник показал, что быстро учиться на ошибках и делает выводы из поражений, напрягал весь год Джоковича, плюс получил награду ATP в номинации «Прогресс года». В 2023-м Синнер выиграл первый «Мастерс» в карьере и еще три титула, а также впервые квалифицировался на итоговый турнир, где дошел до финала, и стал обладателем Кубка Дэвиса в составе сборной Италии.

На «Уимблдоне» он впервые дошел до полуфинала турнира «Большого шлема», 22-летний итальянец дебютировал в топ-5 и закончил сезон на четвертой строчке рейтинга.

На то, что Синнер выиграет ТБШ – 3.80 / пока не готов – 1.22.

Фото: Gettyimages/Vaughn Ridley / Stringer, Clive Brunskill, Cameron Spencer