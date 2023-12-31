Для ставок подъезжает топ-футбол: «Реал Сосьедад» Захаряна и «Милан» выиграют до перерыва, «Вильярреал» победит с форой

Во второй день нового года – четыре футбольных матча в топ-лигах плюс еще один кубковый. Смотрим таймы, голы и угловые – везде интересно.

«Вест Хэм» будет лучше «Брайтона» на старте

В 20-м туре АПЛ остался бодрый матч «Вест Хэм» – «Брайтон», и он наверняка будет очень зрелищным. Вариант «обе забьют» прямо напрашивается, учитывая, что у хозяев он проходил 13 раз, а у гостей – 18! Но коэффициент неподходящий – 1.51.

Тогда можно рассмотреть нулевую фору на «Вест Хэм» в первом тайме за 1.83. Аргумент за – «Вест Хэм» до этого тура делил первое место с «Ман Сити» по успешности в первых таймах. «Брайтон» по этому показателю всего девятый, проиграл их восемь из 19, да еще и разница мячей отрицательная.

Ничья до перерыва у «Хетафе» и «Райо»

Возобновляется чемпионат Испании, «Хетафе» принимает «Райо Вальекано». У «Хетафе» 10 ничьих в первых таймах, больше только как раз у «Райо» (12) и «Мальорки» (13). Любопытно, что на ничью до перерыва ощутимо прогнут коэффициент – уже 1.88.

Альтернативный вариант «обе забьют – нет» за 1.68. У «Хетафе» матчей, где забивали бы обе команды, в чемпионате девять, у «Райо» – всего шесть.

В матче команды Захаряна забьет кто-то один

«Реал Сосьедад» сыграет дома против «Алавеса». «Обе забьют – нет» котируется за 1.58 – низковато. Хозяева не забивали только в четырех играх и вариант «обе забьют» проходил у них в десяти матчах. Но гости пробивали ОЗ только в семи (меньше лишь у «Райо»), а забивали они всего в половине игр – в девяти.

Альтернатива – фора -0.25 на «Сосьедад» в первом тайме за 1.75. Первые таймы лучше «Сосьедада» проводят только две команды, равно как и хуже «Алавеса» до перерыва играют только два клуба.

У «Вильярреала» есть фора по угловым

Еще один матч в Испании – «Валенсия» – «Вильярреал». Хозяева гораздо реже всех подают угловые (3,11 в среднем за матч), причем и дома тоже мало (3,75). «Вильярреал» в этом списке восьмой (4,83), в гостях подает не меньше трех (3,5).

Можно рассмотреть фору «Вильярреала» +1.5 по угловым на этот матч. Коэффициент – 1.72.

«Милан» превзойдет «Кальяри» в первом тайме

Это кубковый матч в Италии. Если адаптировать тренды из Серии А, то вот что получится. До перерыва лучше «Милана» играет только «Интер», хуже «Кальяри» за этот период только три клуба, да еще и забила команда только три гола за 18 матчей.

Фора -0.25 на «Милан» в первом тайме котируется за 1.727.

Фото: Ricardo Larreina/Global Look Press