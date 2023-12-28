Моргенштерн* прорекламировал букмекеров в клипе. Стоп, ведь он за это же критиковал своего партнера?

Недавно прошла новость о многомиллионном контракте «Спартака» и «Винлайн». Теперь появилась еще одна – уже совсем с другими героями: букмекер и представитель шоу-бизнеса.

Моргенштерн* показал клип, высветив запрещенную в России компанию

Рэпер Алишер Моргенштерн* (признан в РФ иностранным агентом) выпустил клип, в котором прорекламировал нелегальную на территории РФ букмекерскую компанию 1xBet. Он показал на своем ютуб-канале видеоклип под названием «День X» с рекламой этого букмекера.

А заодно и подписал его: «Всех с Новым годом! Продавайтесь красиво».

«РБ Бизнес», ссылаясь на источник, сообщил, что стоимость соглашения Моргенштерна* с 1xBet составила $5,5 миллиона, то есть 493 миллиона рублей по текущему курсу. Контракт рассчитан на один год.

Да уж, целый футбольный клуб из Нижнего Новгорода обошелся «Пари» дешевле – в 450 миллионов.

В ноябре он называл подставой клип с такой же рекламой

Тем удивительнее, что в конце ноября Моргенштерн* обругал партнера по бизнесу Арутюна Назаряна из-за рекламы ставок. Тот выпустил совместный клип с рэпером Kizaru, в котором прорекламировал букмекерскую компанию 1xBet.

Моргенштерн* выдал такую тираду:

«По поводу клипа Кизару и Арута ситуация такая: про клип и трек я, конечно, все знал, но как я ##### (удивился), когда увидел рекламу ставок в видосе. Причем никто мне об этом заранее не говорил.

С гангстером [Kizaru] то все давно понятно, а вот мой партнер-инвестор-миллионер, рекламирующий 1хбет на нашем лейбле – я хз. Вот что я думаю, поэтому и не поддерживал никак клип.

##### на репутацию инфоцыгана, #####, что фитуешь с моим главным визави и всех друзей моих к нему увел, блин. Но мою позицию по ставкам ты знал всегда. И мало ли что я говорил [про то, что готов рекламировать букмекеров], мне сотни раз предлагали большие бабки и, как видишь, никакой рекламы не было и нет.

Жаль, что приходится выяснять отношения публично, но другого выхода я не вижу, ибо это подстава ######».

1xBet давно признана нелегальной в России, а создатели – в розыске

Эту БК создали три жителя Брянска – Роман Семиохин, Сергей Каршков и Дмитрий Казорин. В России против них возбуждено уголовное дело по статье УК об отмывании денег. Следствие полагает, что с 2014 по 2019 год в офисных помещениях Брянска они проводили азартные игры без лицензии, заработав в итоге 63 миллиарда рублей. Их подельница Олеся Моспанова приговорена к трем годам заключения.

Следователи считают, что у клиентов были личные кабинеты на подконтрольных фигурантам сайтах. Сами организаторы зарегистрировали на себя несколько компаний в Брянске и переоформили их на кипрскую фирму. Одна из компаний получила лицензию на проведение азартных игр, но сайтов было больше, а большинство из них имели иностранную прописку.

Летом 2019 года против букмекеров было возбуждено дело по статье 171.2 УК «Незаконные организация и проведение азартных игр в Интернете», затем пошли обыски офисов. Семиохин, Каршков и Казорин находятся в розыске – но они уехали на Кипр, где имеют золотые паспорта этой страны, так что жили там и вели бизнес оттуда

При этом следователи считают, что у букмекеров есть в общей сложности более чем 150 объектов недвижимости в восьми российских городах стоимостью свыше 1,5 млрд рублей. Сейчас на них наложен арест.

Бизнесмены неохотно общаются с журналистами, но в конце 2021 года сделали исключение для Forbes. Вот что написало издание: «Семиохин затеял переезд на Кипр задолго до проблем с законом, еще в 2014 году. «Ситуация была непонятная», – обтекаемо объясняет бизнесмен. Он и Каршков избегают конкретики, но из их слов можно сделать вывод, что поворотным моментом стали события «крымской весны», после которых строить международный проект стало «комфортнее» за пределами России».

Предполагается еще одна причина: 1xBet не подчинился правилам властей вокруг онлайн-букмекеров и вскоре стал первым на российском рынке, обладая серьезным мировым потенциалом. По данным Forbes, мировой оборот 1xBet два года назад составлял $2-3 млрд.

«В мое время, когда я еще был оперативным работником, я очень много материалов носил в следствие, в прокуратуру на возбуждение. Меня бы взашей выгнали с таким материалом», – говорил Каршков в ответ на вопрос об обвинениях. До работы с 1xBet он возглавлял отдел «К» по борьбе с киберпреступностью УВД по Брянской области. «Без уголовного дела здесь было бы скучно, я вам скажу», – добавил Семиохин.

В июне 2023 года стало известно о смерти Сергея Каршкова. Ему было 42 года.

Моргенштерн* уже давно не живет в России, но выступает с концертами

Он окончательно уехал из России еще в начале 2022 года. Проживает в Дубае, а помимо этого – гастролирует. Например, в 2023 году провел больше десяти концертов – был на Кипре, в Израиле, Турции, Эстонии и Латвии.

Еще один концерт был отменен в Дубае в ноябре – рэпер намекнул на высокую температуру, но телеграм-канал Mash сообщил о том, что правительство ОАЭ внесло его в черный список из-за статуса иноагента в России и нарушения местных законов.

* – признан в России иностранным агентом

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова, скриншот из клипа Моргенштерна